Rekenkamer: tien van de twaalf ministeries heeft financiën niet op orde

Er gaat nog steeds veel mis, constateert het hoge college van staat. Niet alle uitgaven van de overheid zijn rechtmatig en doelmatig te noemen. Een vrolijk rapport is het nooit, maar in 2022 is de overheid volgens de Rekenkamer wel iets beter omgesprongen met het geld van de belastingbetaler. Toch is nog voor een bedrag van 4,6 miljard euro niet te bepalen of die uitgaven voldoen aan de gestelde regels. In het coronajaar 2021 ging het om 15,5 miljard euro.

Problemen zijn hardnekkig

De problemen bij de financiële bestedingen en het toezicht op de uitgaven zijn bij de rijksoverheid hardnekkig. Niet voor niets heeft de rapportage de ietwat cynische titel Van dingen die niet voorbij gaan meegekregen. Al jarenlang heeft de overheid de eigen administratie niet op orde. Die tekortkomingen spelen bij maar liefst tien van de twaalf ministeries. Het gaat om zaken als de onderbouwing van inkoop van producten en diensten, de inhuur van personeel, of fouten die zijn gemaakt bij het aanbesteden van opdrachten.

Het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport (VWS) spant hierin al jaren de kroon. Pas in maart van dit jaar had het departement het jaarverslag 2022 enigszins op orde. De Rekenkamer geeft VWS daarom opnieuw een tik op de vingers met het predicaat ‘ernstige onvolkomenheid‘. Het college maant zelfs tot een snelle cultuuromslag bij het ministerie, om de verantwoording van publiek geld serieus te nemen. Het ministerie van financiën wordt geadviseerd VWS hiermee te helpen. Bij de voorschotten die vanwege corona zijn uitgekeerd, ter waarde van 94 miljard euro, staat de rechtmatigheid van 5,6 miljard euro nog steeds steeds niet vast. Dit geld is vooral uitgekeerd door VWS.

Doelmatigheid van subsidies

De Algemene Rekenkamer onderzocht ook de doelmatigheid van een aantal subsidies van de rijksoverheid. Zijn die doelen duidelijk, worden ze ook behaald en controleren de ministeries dat ook?, zo wilden de controleurs weten. De antwoorden hierop stelde de Rekenkamer een aantal keren sterk teleur. Zoals bij het Stap-budget, een vergoeding van maximaal duizend euro voor het volgen van een (bij)scholing). De overheid hoopte zo een 'brede doelgroep‘ te bereiken.

En het was inderdaad een kwantitatief succes: de 184 miljoen euro werd volledig besteed, aan maar liefst 216.000 cursisten. Al waren laagopgeleiden, flexwerkers en ouderen ondervertegenwoordigd.

Maar werd het doel bereikt? De Rekenkamer hield een enquête onder tienduizend willekeurige Stap-deelnemers. Daaruit bleek dat slechts vier van de tien ontvangers van de subsidie zonder de duizend euro van de overheid geen opleiding zou hebben gevolgd. Het merendeel (60 procent) zag de subsidie als een ‘cadeautje‘, omdat ze eigenlijk toch al van plan was de scholing te volgen. Het kabinet heeft deze Stap-subsidieregeling bij de Voorjaarnota inmiddels geschrapt. Er is volgend jaar geen geld meer voor beschikbaar gesteld.

Een andere goedbedoelde regeling kon ook geen genade vinden in de ogen van de Rekenkamer. Van elke vijf Nederlanders kan er een zonder hulp geen zaken doen met de steeds digitaler wordende overheid. Om die burgers te helpen zijn overal in het land Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) ingesteld. Is de kloof daardoor kleiner geworden? Nee, zegt de Rekenkamer: vorig jaar werden via deze IDO's slecht 44.000 mensen bereikt, dat is amper een procent van de vier miljoen Nederlanders met een digitale achterstand.

Lees ook:

Defensie zo lek als een mandje

De Algemene Rekenkamer maakt in het jaarlijkse rapport over de staat van het rijk gehakt met de beveiliging van Defensie, zowel fysiek als digitaal. De organisatie die ons moet beveiligen is zelf zo lek als een mandje.