Reizigers verbazen zich over coronacontrole op luchthavens. ‘Kan op Schiphol zo doorlopen’

‘Kan op Schiphol zo doorlopen het vliegtuig in. Waar is de coronacheck?’ Of: ‘Vliegtuig vol met hoestende feestneuzen uit Griekenland. Nergens een controle of test.’ Het regent op sociale media klachten van reizigers die hun verbazing of ongenoegen uiten over het ontbreken van coronacontroles op luchthavens. Vooral Schiphol moet het ontgelden. Terwijl overheden reizigers verplichten om een coronabewijs te tonen, klimmen passagiers zonder controle daarvan aan boord, zo klinkt het.

Een coronabewijs is een bewijs van volledige vaccinatie of herstel. Ook een recente negatieve PCR-testuitslag kan volstaan om deze zomer op vliegvakantie te gaan. Passagiers tonen hun bewijs via de coronacheck-app of aan de hand van uitgeprinte documenten. De overheid van het land waar de vlucht naartoe gaat, bepaalt welk bewijs benodigd is om voet aan land te mogen zetten. Luchtvaartmaatschappijen voeren controles uit voordat passagiers het vliegtuig instappen.

Vliegreizigers op Schiphol beweren zonder controle van hun PCR-test aan boord te kunnen klimmen. Beeld Ramon van Flymen

Steekproefsgewijs

Dat doen ze bij het inchecken bij de balies. Als een passagier online incheckt, of alleen handbagage heeft en de balie dus vermijdt, volgt bij de gate alsnog een controle, mailt een woordvoerster van Corendon. Daar is een systeem voor, zegt ze. Hoe dat systeem werkt, en of andere maatschappijen daar ook over beschikken, is niet duidelijk.

Controles gaan soms ook steekproefsgewijs, reageert KLM. Dan wordt een handvol, soms iets meer, reizigers geselecteerd, afhankelijk van de richtlijnen van de desbetreffende overheid. Logisch dus dat passagiers met hun coronabewijs in aanslag vlak voor boarding soms verbaasd om zich heen kijken. Reizigers afkomstig uit de landen die de overheid nu nog geel (Frankrijk) of groen (Duitsland) markeert, hoeven geen coronabewijs te tonen bij aankomst in Nederland.

De maatschappijen Tui en Transavia zeggen zich niet te herkennen in het beeld dat reizigers schetsen over een gebrek aan controles. “Als wij de instructies van overheden negeren, krijgen we mogelijk een boete”, zegt een woordvoerster van Tui. Wanneer precies en hoe hoog die boete is, weet ze niet. De ministeries van buitenlandse zaken en infrastructuur en waterstaat waren onbereikbaar voor een reactie.

