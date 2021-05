Reisbranche verheugt zich op meer gele vlekken op de kaart: ‘We hopen op een beetje normale zomer’

Vakantiegangers en reisorganisaties mogen zich verheugen op wat misschien toch nog een tamelijk normale zomer mag heten. Vanaf zaterdag 15 mei is reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt op de persconferentie van het demissionaire kabinet. Dat houdt nog wel een slag om de arm en kan komende maandag bij te hoge besmettingscijfers nog ‘op de pauzeknop drukken’.

De versoepeling betekent dat het huidige advies om alleen noodzakelijke reizen te maken, plaatsmaakt voor een reisadvies per land. “Dan zullen in ieder geval weer een paar landen op geel gaan. Daar mag je dan weer naar toe”, zegt Mirjam Dresmé van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Ze verwacht dat reizen naar bestemmingen als de Griekse eilanden, de Scandinavische landen en Portugal snel weer kunnen. “Er zullen steeds meer gele vlekken op de landkaart verschijnen.”

Reiswebsite Booking.com laat weten verheugd te zijn na ‘een verschrikkelijk jaar’: “Zoals iedereen in de reisbranche blijven we optimistisch over de mogelijkheid dat – hopelijk in de niet zo verre toekomst – verdere beperkingen worden opgeheven en dat grenzen weer veilig opengaan”.

‘Iedereen wil nu wel een keer weg’

De reisbranche ligt inmiddels al zestien maanden vrijwel geheel stil. Reisbureaus en vliegmaatschappijen hebben het sinds die tijd zwaar te verduren. Begin april ging reisagent D-reizen over de kop, vooral door de gevolgen van reisbeperkingen door corona. Noodsteun houdt nu nog veel reisbedrijven op de been maar hoogst onzeker is hoe de sector uiteindelijk uit de coronacrisis tevoorschijn komt. “En die is nog niet voorbij”, constateert Dresmé. “Sommige landen doen het goed, daar nemen de besmettingen flink af. Maar in Nederland is het aantal besmettingen nog hoog. Dat brengt het gevaar met zich mee dat andere landen tegen ons zeggen: jullie even niet.”

Demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge adviseerde potentiële vakantiegangers dinsdagavond in de persconferentie om via websites als Wijsopreis.nl de situatie in vakantielanden in de gaten te houden. Volgens de ANVR begint het boeken van zomervakanties inmiddels enigszins op gang te komen: “De laatste weken en dagen neemt het boeken toe, horen wij. Iedereen wil nu wel een keer weg. Wij hopen dan ook op een beetje normale zomer.”

