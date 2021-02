Regiosupermarkt Deen gaat op in drie ketens

De West-Friese supermarktketen Deen houdt op te bestaan. De tachtig filialen van de regiosupermarkt, ook actief in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht, komen in handen van drie supermarktketens. Albert Heijn neemt 39 vestigingen over, Vomar krijgt er 22 en de Dekamarkt bouwt 19 supermarkten van Deen om naar de eigen formule. Dat maakten de vier bedrijven dinsdag bekend.

Met de deal verdwijnt een vertrouwd boodschappenadres uit het straatbeeld van met name plaatsen in Noord-Holland. De in het rood-wit gestoken formule werd in 1933 opgericht door Cornelis Deen uit Hoorn – inmiddels staat de derde generatie van de familie aan het roer. Door de jaren heen groeide het bedrijf uit tot een keten met negenduizend medewerkers en in 2019 een omzet van 741 miljoen euro.

Die medewerkers behouden overigens hun baan, al is nog niet duidelijk onder welke voorwaarden. Zo moet nog worden bekeken waar de duizend medewerkers van de twee magazijnen en het hoofdkantoor zullen worden ondergebracht. Volgens een persbericht van Deen heeft het besluit om te verkopen te maken met de veranderde omstandigheden in supermarktland, waar het accent al meer op online is komen te liggen.

Voor het bezorgen van boodschappen zijn forse investeringen nodig in logistiek zoals distributiecentra, computertechnologie en bestelbusjes. Dat lijkt te hoog gegrepen voor het relatief kleine concern. “De omvang van de nodige investeringen heeft de familie in goed overleg met de directie doen besluiten om een andere strategische keuze te maken en het bedrijf te verkopen”, aldus een verklaring van Deen.

Digitale achterstand in de provincie

Supermarktkenner Erik Hemmes is niet verrast door de overname van de regiosupermarkt. Hij waarschuwde al eerder voor een digitale achterstand bij supermarkten die zich in de provincie hebben genesteld. “De ene na de andere supermarktketen opent voortdurend distributiecentra om het bezorgen van onlinebestellingen het hoofd te bieden. Wie daar niet in mee kan haakt af”, stelt Hemmes. “Dit is dus wel een signaal naar andere regiosupermarkten.”

Deen is aangesloten bij inkooporganisatie Superunie, net als de nieuwe eigenaren Vomar en DekaMarkt. Volgens Hemmes had het delen van de kosten via die constructie nog kunnen helpen om Deen voor de klant te behouden. “Wellicht was samen investeren in magazijnen een mogelijkheid geweest. Maar ik had de laatste jaren het idee dat Deen het vernieuwingstempo, juist altijd een sterk punt van ze, niet meer aankon.”

Voor de totale markt van Nederlandse supermarkten heeft de overname van Deen door AH, Vomar en Deka geen al te groot effect, weet de supermarktkenner. Deen heeft een landelijk marktaandeel van 2 procent. Toch zal marktleider Albert Heijn door de overname van 39 winkels weer iets uitlopen op naaste belager Jumbo. Albert Heijn heeft nu zo'n duizend filialen, Jumbo gaat zoetjesaan richting de zevenhonderd supers.

Strategische stap

Hemmes: “Als we er even van uitgaan dat Albert Heijn 1 procent van die 2 procent Deen-marktaandeel pakt, gaan ze van 35 naar 36 procent marktaandeel. Voor Vomar en DekaMarkt is 22 en 19 winkels erbij wel substantieel. Die verstevigen hiermee hun positie.” Albert Heijn-baas Marit van Egmond noemt de overname ‘een unieke verrijking van ons winkelaanbod in Noord-Holland en een belangrijke strategische stap’.

De leiding van Deen is blij dat de drie overnamepartijen ook ‘stevige Noord-Hollandse wortels’ hebben. Of ook de klanten gelukkig zijn met het verdwijnen van hun super is niet altijd vanzelfsprekend, zegt supermarktexpert Erik Hemmes. “Klanten zijn nooit enthousiast over veranderingen aan de winkels waar ze dagelijks komen. Maar omdat deze supermarkten een compleet nieuwe formule krijgen, hebben klanten daar vaak minder moeite mee.”

Deen verwacht dat de overname in de tweede helft van dit jaar wordt goedgekeurd.

