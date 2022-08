Record na record: ‘De gasmarkt lijkt wel gek geworden’

Terwijl veel Europese landen verwoede pogingen doen om hun gasreserves aan te vullen, is de prijs op de Amsterdamse groothandelsmarkt deze week naar nieuwe recordhoogtes gestegen. Gaan het hamsteren en de stijgende gasprijs hand in hand?

Woensdagavond sloot de prijs voor gas dat in september wordt geleverd op 292,15 euro per megawattuur, tot dan toe het hoogste slotniveau ooit. Een dag later bleek de 300-euro-grens ook niet meer heilig, toen de handelsdag donderdag eindigde op 310,50 euro. Dat is meer dan 15 keer zoveel als een jaar geleden.

Redenen van de recente stijgingen waren aangekondigde reparaties aan gaspijp Nord Stream 1, productieproblemen in Noorwegen en vertraagde leveringen van vloeibaar gas uit de Verenigde Staten.

Hamsteren speelt misschien ook een kleine rol

Maar het zou inderdaad kunnen dat het hamstergedrag van verschillende EU-landen er ook een kleine rol in speelt, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. Op zich is er niets raars aan dat vullen van de reserves, zegt hij. “Dat gebeurt immers elke zomer”.

En elk jaar stijgen de prijzen dan ook iets, door de extra vraag. Dit jaar gaat het aanvullen van de gasreserves wel in een wat hoger tempo dan in eerdere jaren, constateert hij. Dus mag je volgens hem dan ook op een iets groter prijsopdrijvend effect rekenen.

Maar wat experts als Visser éigenlijk hadden verwacht is dat de gasprijzen juist wat zouden dalen nu de gasvoorraden geleidelijk vol raken. Een deel van de hoge gasprijzen komt voort uit onzekerheid: gas is extra gewild omdat niemand weet wat president Poetins volgende zet zal zijn in de aanlevering ervan.

Astronomische waarden

Dus nu de gasvoorraden hier bijna helemaal vol zitten, zou je verwachten dat de gasmarkt weer wat rustiger ademhaalt. “En zeker niet dat de prijzen tot de huidige astronomische waarden zouden stijgen”, zegt Visser.

Van rust lijkt nog geen sprake. Elk nieuw incident doet de prijs nog altijd omhoog schieten, zoals de recente aankondiging van Rusland dat pijpleiding Nord Stream 1 eind deze maand voor drie dagen dicht gaat voor onderhoud.

“Je zou denken dat de markt dit soort verwachte fratsen en zelfs een definitieve stillegging van de Nord Stream al had inbegrepen in de gasprijzen”, zegt Visser. “Het lijkt dus wel of de markt gek is geworden. Met normale marktprincipes lijkt dit in elk geval weinig meer te maken te hebben.” Al zou het in theorie nog kunnen dat de marktgekte nog veel groter was geweest als de gasvoorraden niet zo goed gevuld waren, voegt hij toe.

Onrust niet direct voorbij

Ondertussen lijkt de onrust niet direct voorbij. Ook het gas dat pas ver in het volgende jaar geleverd wordt, gaat nu al voor hoge prijzen van de hand. Dat betekent dat marktpartijen de grote onzekerheid rond leveringen niet gelijk zien verdwijnen.

Consumenten die een nieuw energiecontract afsluiten, of die een variabel gascontract hebben, merken de steeds hogere gasprijs op de groothandelmarkt snel in hun portemonnee. De Tweede Kamer vroeg eerder deze week aan het Centraal Planbureau om opnieuw uit te rekenen wat de almaar stijgende gasprijzen doen met de koopkracht. Die daalt snoeihard dit jaar, liefst met 6,8 procent volgens het CPB, maar mogelijk is dat cijfer inmiddels alweer achterhaald: de gasprijs is alleen maar verder gestegen sinds de berekening.

