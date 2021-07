Rechter: Wibra mag werknemers de niet-gewerkte lockdown-uren laten inhalen

Stel, je werkt bij een filiaal van budgetwarenhuis Wibra, een van de vele winkels die tijdens de lockdown gedwongen dichtging. Door die tijdelijke sluiting maakte je veel minder uren dan normaal, al kreeg je intussen wel gewoon doorbetaald. Maar nu alles weer normaal is, wil Wibra dat je die niet-gewerkte uren de komende maanden inhaalt. Mag de werkgever dat zomaar vragen? Ja, zegt de rechtbank in Zutphen. Wibra houdt zich met het inhalen van niet-gewerkte uren gewoon aan de cao. En dat vakbond FNV die bezwaren onrechtvaardig vindt, doet daar niets aan af.

De zaak heeft alles te maken met de manier waarop contracten in de retail doorgaans in elkaar zitten. Omdat winkeliers vaak behoefte hebben aan flexibele roosters, heeft winkelpersoneel vaak geen vast aantal uren per week in het contract staan. Werkt iemand bijvoorbeeld 24 uur per week, dan is dat een soort gemiddelde. Zo is het mogelijk dat iemand de ene week achttien uur werkt en de volgende week juist dertig. Eén keer per jaar wordt de balans opgemaakt. Heeft een werknemer overuren staan, dan worden die uitbetaald. Staan er ‘onderuren’ – ofwel min-uren – dan worden die kwijtgescholden en begint de teller weer op nul.

Onder normale omstandigheden is er dus een prikkel om structureel in de buurt van die 24 uur te blijven. Maar de coronapandemie gooide ook hier het oude normaal overhoop. Omdat winkels op slot gingen, moesten werknemers vaak thuisblijven, en keren velen nu terug met een fors saldo aan min-uren. FNV slaat al een tijdje op de trom over de consequenties daarvan: winkelpersoneel moet nu in feite structureel overwerken. Ook al kozen zij er niet zelf voor om structureel te weinig uren te maken.

Pieken en dalen opvangen

De cao-afspraken, zo stelt FNV, zijn bedoeld om op korte termijn te kunnen inspelen op drukke winkeldagen of ziekte. Alle niet-gewerkte corona-uren inhalen is niet in de geest van de afspraken die op papier staan, aldus de vakbond. Daar gaat de rechter echter niet in mee. “Bij het sluiten van de cao zal de situatie van een coronapandemie de partijen niet direct voor ogen hebben gestaan”, zo staat in de uitspraak. “Dat neemt echter geenszins weg dat de bandbreedte van de regeling wel degelijk voorziet in het opvangen van substantiële pieken en dalen, zij het begrensd door de referteperiode van één jaar.”

Anders gezegd: de cao gaat er juist vanuit dat winkeliers niet de ene week tegen de andere weg hoeven te strepen. Ze mogen ook pieken en dalen over een langere periode opvangen door in het aantal uren te schuiven. Daarbij zijn werkgevers dan ook niet voor niets aan regels gebonden, concludeert de rechter. Zo moet Wibra bijvoorbeeld minimaal drie weken van tevoren overleggen met een werknemer over diens rooster, en zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van werknemers.

Een haatcampagne

Daar is Wibra naar eigen zeggen ook toe bereid: de keten zegt in gesprek te gaan met de werknemers om alsnog een deel van de opgebouwde min-uren kwijt te schelden. “Dat zal gebeuren in goed overleg met de ondernemingsraad. We hebben geen FNV nodig om dat te doen.” De winkelketen spreekt van een ‘haatcampagne’ van FNV, die ‘de organisatie en de medewerkers ernstig heeft beschadigd’. “Wij nemen dat de FNV zeer kwalijk.”

FNV beziet nog of het de juridische procedure na deze spoeduitspraak doorzet. De vakbond overweegt ook andere ketens op de korrel te nemen. En wijt de uitspraak mede aan de cao, die FNV dan ook niet heeft ondertekend. “Een van de slechtste cao's van het land”, concludeert FNV-bestuurder Linda Vermeulen. “Doordat partijen bij de herziening eind vorig jaar niet naar deze materie hebben gekeken, zitten werknemers nu met een hoge rekening.”

Lees ook:

Te weinig gewerkte ‘crisisuren’ alsnog inhalen? FNV wil dat rechter dat dwarsboomt

Winkelketen Wibra wil dat medewerkers hun tijdens de coronacrisis opgebouwde ‘onderuren’ alsnog inhalen. Vakbond FNV probeerde dat maandag via een spoedzitting bij de rechtbank in Zutphen te verhinderen. De zaak staat zeker niet op zichzelf.