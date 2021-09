Rechter: Uber moet chauffeurs in dienst nemen en achterstallig loon betalen

Taxi-app Uber moet zijn chauffeurs in dienst nemen en gaan betalen volgens de cao die geldt voor de taxibranche. Het bedrijf achter de app is niet zozeer een technologiebedrijf dat zelfstandig werkende chauffeurs slechts in contact brengt met klanten, zoals het zelf zegt, maar gewoon een taxibedrijf met vervoer als kern van zijn activiteiten.

Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door vakbond FNV. De bond spreekt van een ‘grote overwinning’. “Het is ook een signaal naar Den Haag dat dit soort constructies illegaal zijn en dat de wet dus gehandhaafd moet gaan worden”, zegt vice-voorzitter Zakaria Boufangacha. Uber is nog niet bereikbaar voor commentaar.

FNV had betoogd dat de Uber-chauffeurs in feite ‘schijnzelfstandig’ zijn. Dat klopt, oordeelt de rechter nu. “Immers, uit het feit dat chauffeurs akkoord moeten gaan met de door Uber gestelde voorwaarden om te kunnen worden toegelaten op haar platform”, stelt die, “volgt dat zij een overeenkomst aangaan met Uber.”

Uber kan aan de knoppen draaien

Dat de relatie met tussen Uber en zijn chauffeurs de vorm heeft van een abonnement op de app, doet er volgens de rechter niet toe. Uber kan ook nog eens ‘aan de knoppen draaien’ door de instellingen van de app te veranderen. Dat heeft invloed op de werkwijze van de chauffeurs.

De ondernemersvrijheid die Uber zo belangrijk zegt te vinden, ‘is in feite afwezig’, oordeelt de rechter. “Het door Uber opgetuigde systeem leidt ertoe dat de feitelijke uitvoering alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst bevat.”

Uber heeft steeds aangevoerd dat zijn chauffeurs niet in dienst van een bedrijf willen werken, maar bijvoorbeeld zelf willen bepalen wanneer zij aan het werk gaan. Kan zijn, zegt de rechter daarover, maar die wens kon wel eens ingegeven zijn door wat Uber, de ‘beduidend sterkere partij’, hun oplegt.

Het vonnis kan Uber veel geld gaan kosten. Het bedrijf moet chauffeurs achterstallig loon gaan betalen tot aan het niveau van het loon van de taxi-cao. Uber voerde tijdens de zitting, eind juni, aan dat dat voor sommige chauffeurs fiscaal gezien ongunstig kan uitpakken. Maar ook daar heeft de rechter geen boodschap aan. Er is nu eenmaal sprake van een arbeidsovereenkomst, en daar is het bedrijf aan gehouden, ‘ook als de chauffeurs dat niet willen’. De uitweg om individuele chauffeurs te verzoeken geen cao-loon op te eisen, wordt Uber dus ontnomen.

