Rechter niet akkoord met fusie PostNL en Sandd

De vergunning die de regering heeft verleend voor de fusie van postbedrijven PostNL en Sandd is ongeldig. Dat oordeelt de rechtbank van Rotterdam in een zaak die was aangespannen door twee postbedrijven die tegen de fusie zijn.

Door de fusie van PostNL en Sandd zou een monopolist ontstaan. Om die reden ging de marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder niet akkoord met de samenvoeging. De regering kwam daarop met een bijzondere regeling om de fusie toch door te laten gaan. Staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken plakte er een belangrijke voorwaarde aan: ze beperkt de ruimte van de postgigant in wording om de prijzen omhoog te gooien. De ACM was namelijk bang dat na een fusie de prijzen voor post versturen hard zouden stijgen.

De regering verleende dus toch een vergunning voor de fusie, maar dat is volgens de rechter niet zorgvuldig genoeg gegaan. De rechter zet een streep door de vergunning. In een reactie laten de postbedrijven weten dat de fusie nu echt niet van de baan is. Volgens PostNL is dat ook niet mogelijk omdat de integratie van Sandd al is afgerond en al het personeel al sinds februari dit jaar onder de paraplu van PostNL post bezorgt. Ontvlechten is onmogelijk en ongewenst, aldus het bedrijf.

Een woordvoerder van PostNL legt uit dat de rechter nu vraagtekens zet bij de beslissing van het ministerie van economische zaken, maar dat het postbedrijf in deze kwestie eigenlijk geen partij is. De bestuursrechter vindt dat andere postvervoerders dan PostNL en Sandd te weinig gelegenheid hebben gekregen om hun kijk op de fusie te geven. Daarnaast had staatssecretaris Keijzer bepaalde aannames over de toekomst van de postmarkt onvoldoende onderbouwd. Daardoor kon ze ook nog niet afdoende beargumenteren dat de fusie van de postbedrijven nodig is voor het algemeen belang, aldus de rechter.

Wat de concrete consequenties zijn van de vernietiging van de vergunning, is niet meteen duidelijk. De bestuursrechter oordeelt alleen of de toestemming geldig is of niet, legt een woordvoerder van de Rotterdamse rechtbank uit. De bal ligt daarmee nu bij het ministerie van economische zaken. PostNL heeft er vertrouwen in dat het kabinet nu ‘zorgvuldig zal handelen’. En weigert in te gaan op scenario’s over het eventueel wel moeten ontvlechten van de postbedrijven.

Staatssecretaris Keijzer kan nog niet inhoudelijk reageren op de uitspraak. “Ik heb het net gehoord. Het is een verstrekkende uitspraak. Dat zeker. Maar ik ga hem lezen en kijken wat wijsheid is”, zei ze.

