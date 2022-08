Rechter bepaalt dat studenten ook recht hebben op 800 euro compensatie voor hoge energierekening

Een student uit Nijmegen heeft alsnog recht op 800 euro aan energietoeslag voor lage inkomens. De gemeente wees zijn aanvraag aanvankelijk af, omdat studenten als speciale categorie niet in aanmerking komen voor die ondersteuning. Veel kamerbewoners betalen hun huur immers inclusief: de energiekosten zijn bij de huurprijs inbegrepen.

Dat argument verwees de rechter naar de prullenbak. Er zijn immers ook studenten voor wie dit niet zo is. En als zij dan geen 800 euro krijgen omdat ze student zijn, is dat een ‘niet te rechtvaardigen onderscheid’.

Ook gevolgen voor andere studenten

Die uitspraak heeft ook elders in het land gevolgen. De gemeente voerde met de afwijzing feitelijk uit wat minister Carola Schouten (armoedebestrijding) bedacht had. Haar advies was om studenten op een andere manier te helpen, namelijk via de individuele bijzondere bijstand.

Maar dat is een veel lastiger traject. Mensen moeten dan eerst bewijzen dat hun energiekosten daadwerkelijk flink zijn gestegen. En laten zien dat ze weinig spaargeld achter de hand hebben. Bij de energietoeslag ontbreekt dat soort drempels juist. Daarvoor komt simpelweg iedereen met een laag inkomen (in de meeste gemeenten 120 procent van het sociaal minimum) in aanmerking. Met uitzondering van studenten dus.

De rechtbank draait in de uitspraak in feite de denkwijze van minister en gemeente 180 graden om. Die stellen dat veel studenten ofwel nog thuis wonen, ofwel hun huur inclusief energiekosten betalen. ‘De rechtbank wil dit wel aannemen’, zo staat in de uitspraak. ‘Maar deze motivering is zodanig algemeen dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de feitelijke woonsituatie van studenten.’

Studenten die wél echt last hebben van de gestegen prijzen zijn hiervan nu de dupe. ‘Onder studenten bevinden zich immers ook huishoudens en alleenstaanden die zich voor wat betreft inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie bevinden als niet studenten die wel in aanmerking komen voor het eenmalig categoriaal verstrekken van de energietoeslag.’

Alsnog 800 euro

En dat geldt in elk geval voor de Nijmeegse student die de zaak startte. Hij gaf aan dat hij “de gevolgen voelt van de verhoogde energieprijzen en weinig te besteden heeft”. Nu de rechter hem gelijk geeft, krijgt hij alsnog de 800 euro.

Studentenvakbond LSVb is blij met de uitspraak. Voorzitter Joram van Velzen noemt die een belangrijk precedent. “Er wordt nu letterlijk gezegd dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de toeslag. Niet alleen in Nijmegen, maar ook in andere steden hebben zij dus recht op compensatie.” Hij wil dat het Rijk geld hiervoor uittrekt, zodat studenten alsnog de energietoeslag krijgen.

