Recessie? Welnee, de economie groeide zelfs met 2,6 procent

Economische tegenwind? In de cijfers over het tweede kwartaal van 2022 is daar nog weinig van te merken. De economie groeide in dat kwartaal met 2,6 procent in vergelijking met de drie maanden daarvoor, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Dat is fors meer dan de 0,4 procent groei uit het eerste kwartaal. “De laatste weken zijn er veel zorgen geuit over een mogelijke recessie", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. “Maar de cijfers laten zien dat daar nu geen enkele sprake van is.”

Die bevindingen staan haaks op de beleving van consumenten, blijkt ook uit CBS-cijfers. Zij hebben minder vertrouwen in de economie dan het CBS ooit gemeten heeft. “De angst voor de hoge inflatie speelt daarin een hoofdrol”, zegt Van Mulligen. Die beïnvloedt hun ‘koopbereidheid’, en dat kan de komende maanden gevolgen hebben voor de economie. Ondernemers maken zich vooral zorgen over personeelstekorten, maar zijn iets positiever, ziet het CBS.

In vergelijking met het buitenland doet Nederland het goed. In de hele Europese Unie groeide de economie met 0,6 procent, maar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben te maken met een krimp van 0,2 procent. Al met al is het beeld ‘overwegend positief', vat Van Mulligen samen. “Maar de onzekerheden zijn groot."

Cultuur blijft nog achter

De groei van het afgelopen kwartaal is onder meer te danken aan investeringen door bedrijven in bijvoorbeeld machines en gebouwen. Ook het handelssaldo (export min import) en bestedingen door consumenten droegen bij aan de groei: huishoudens gaven in het tweede kwartaal 0,9 procent meer uit dan in het eerste.

Het CBS houdt wel een slag om de arm: “Door corona zijn de groeicijfers omgeven met een grotere onzekerheid dan bij de eerste berekening gebruikelijk is.” Zeker de vergelijking met vorig jaar wordt door de pandemie gekleurd. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2021 is de economie zelfs met 5,3 procent gegroeid, maar destijds golden er nog allerlei coronarestricties.

Consumenten zijn vergeleken met vorig jaar 7 procent meer gaan uitgeven, en dat deden ze - niet zo verrassend, gezien het opheffen van die coronamaatregelen - vooral in de horeca en aan cultuur en recreatie. De bestedingen in de horeca verdubbelden zelfs, net als die in de reisbranche, en daarmee zitten deze sectoren weer op het niveau van voor corona. “De cultuursector blijft nog achter”, voegt Van Mulligen daaraan toe.

Aan bijvoorbeeld woninginrichting, een sector die juist profiteerde van de pandemie, gaven consumenten het afgelopen kwartaal juist minder uit, net als aan de koop van auto’s. Ook aan drank en voeding werd iets minder besteed, en de zachte winter ijlde nog na in lagere uitgaven aan energie.

