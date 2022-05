Rattengif werkt steeds minder goed: dus de plaag blijft en het gif vervuilt het milieu

Bruine ratten en huismuizen kunnen steeds beter tegen giftige bestrijdingsmiddelen. Als knaagdieren resistent worden tegen gif is de plaag moeilijker in te dammen. Zorgelijk is bovendien dat het milieu extra kan worden belast met deze schadelijke stoffen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en Wageningen University & Research (WUR). Daartoe was vorig jaar opdracht gegeven door het ministerie van infrastructuur en waterstaat, dat graag een landelijk beeld wilde krijgen van de mate van resistentie bij ratten en muizen.

Bastiaan Meerburg, expert dierplagen bij Wageningen University: “Hoe effectief zijn die middelen en wat betekent dat voor de bestrijding van deze knaagdieren? Dat is wat wij wilden weten. En de uitkomst is onder meer dat 38 procent van de huismuizen minder gevoelig is voor giftige bestrijdingsmiddelen.” Voor de bruine rat blijkt uit het onderzoek dat 17 procent van de onderzochte dieren resistent is voor zulke middelen. “Dat is een zorgelijke ontwikkeling”, constateert Meerburg.

Ziekte van Weil

Zowel muizen als bruine ratten zorgen in steden maar ook in dorpen en bij agrarische bedrijven op het platteland voor veel overlast. Zo kunnen bruine ratten ziekteverwekkers overbrengen via het oppervlaktewater, zoals de ziekte van Weil. Op boerenbedrijven knagen ze mogelijk leidingen stuk waardoor stalbranden kunnen ontstaan.

De overlast door ratten en muizen is een terugkerend fenomeen in Nederland en keer op keer wordt bekeken wat eraan te doen is. In 2012 voerden het KAD en Wageningen University & Research een vergelijkbaar onderzoek uit, destijds alleen voor de bruine rat.

Weten hoe het is gesteld met de resistentie van de knaagdieren is vooral belangrijk om te weten hoe effectief chemische bestrijding is. Om ratten en muizen uit te roeien worden rodenticiden op basis van anticoagulantia (antistollingsmiddel) ingezet. Meerburg: “Gif is een laatste redmiddel. Je probeert een plaag eerst te bestrijden door het habitat van de dieren te veranderen: voedselbronnen wegnemen, water afschermen, troep opruimen waar ze op af komen. Daarna werk je bij voorkeur mechanisch, dus met vallen.”

Werkt dat allemaal niet of onvoldoende, komt gif uiteindelijk in beeld. “Maar dat blijft lang hangen in de natuur en brengt schade toe aan bijvoorbeeld uilen, marterachtigen en vossen. De resistentie voor dit soort stoffen zit genetisch in de knaagdieren verankerd. Daarom is bij de bestrijding van huismuizen de inzet van klapvallen vaak effectiever, mits deze goed zijn geplaatst.”

Strengere regels

Nieuwe regels moet de inzet van anticoagulanten fors terugdringen. Vanaf 1 januari 2023 mogen particulieren deze groep rodenticiden niet meer kopen. Uit een peiling van het RIVM blijkt dat veel consumenten nu nog wel gebruikmaken van het gif. Volgend jaar mogen alleen nog professionals het middel inzetten. Bedrijven moeten dan een certificaat hebben. Ook de voorschriften voor het gebruik van het gif worden aangescherpt. Die gelden nu nog alleen voor buitengebruik en voor ratten. Straks zijn er ook strengere regels voor muizen, zowel voor buiten als voor binnen.

Expert dierplagen Meerburg adviseert gemeenten ‘in een vroeger stadium na te denken’ over wat ze aan preventie of bestrijding kunnen doen: “Voorkomen van plagen is beter dan genezen”.

