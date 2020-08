Rabobank zet zich schrap voor gevolgen corona, maar kan best een stootje hebben

De winst van de Rabobank is in de eerste zes maanden van het jaar hard onderuitgegaan. De bank ziet zich genoodzaakt forse bedragen opzij te zetten om toekomstige verliezen op leningen te kunnen opvangen. Rabobank verwacht dat veel klanten vanwege de coronacrisis te maken gaan krijgen met betalingsproblemen, hoewel er op dit moment nog weinig sprake is van wanbetalingen.

Volgens topman Wiebe Draijer is zowel Rabobank als de hele samenleving ‘midscheeps geraakt door het coronavirus’. Tegelijkertijd is de impact op de bank vooralsnog beperkt. “De maatregelen die de overheid heeft genomen om de gevolgen voor de economie te verzachten blijken erg effectief”, aldus Draijer. Ook de ‘intelligente lockdown’ die in Nederland werd gehanteerd, zorgt ervoor dat de economie minder sterk krimpt dan in veel andere Europese landen.

Volgens de topman stond zijn bank er voorafgaand aan het uitbreken van het virus stevig voor. Rabobank kan een stootje hebben, wil hij maar zeggen. Hoe dat de komende maanden verdergaat, is nog lang niet duidelijk. “Onzekerheid voert de boventoon, vooral vanwege de onduidelijkheid over het verloop van de pandemie”, aldus Draijer.

Voorzorgsmaatregel

Financieel directeur Bas Brouwers liet weten rekening te houden met een krimp van de Nederlandse economie van 5,7 procent in dit jaar. In 2021 zou dan een gematigd herstel volgen met een groei van 2,9 procent. Maar, zo zei Brouwers, in dat scenario is geen rekening gehouden met een tweede golf van besmettingen, waarvan een begin zich de afgelopen weken toch lijkt aan te dienen. Dat zou tot nieuwe drastische maatregelen kunnen leiden, en een golf van faillissementen en veel sneller oplopende werkloosheid. De klap voor Rabobank zou als gevolg daarvan ook navenant harder worden.

In de eerste zes maanden van het jaar zette Rabobank ruim 1,4 miljard euro opzij om toekomstige verliezen op leningen op te vangen. Dat is 1 miljard meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Een voorzorgsmaatregel, aldus Draijer, aangezien meer dan de helft van de leningen waar Rabobank mogelijke problemen voorziet vooralsnog gewoon afgelost worden. De voorspelling van de bank uit mei, dat in 2020 zo’n 2 miljard aan de stroppenpot toegevoegd zou moeten worden, is bijgesteld naar 2,5 miljard euro. Op basis van het scenario zonder tweede golf dus.

227 miljoen winst

In de afgelopen maanden kregen zo’n 70.000 zakelijke klanten en 7500 particuliere klanten uitstel van betaling van Rabobank, onder de belofte van Nederlandse banken om de impact van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. In totaal gaat dat om grofweg 23 miljard euro aan leningen, 6 procent van de totale leningenportefeuille. Daarnaast verstrekte de bank 700 miljoen euro aan nieuwe kredieten met een (gedeeltelijke) garantie van de staat.

Al met al bleef er bij de bank onder aan de streep 227 miljoen euro aan winst over – een daling van ruim 80 procent ten opzichte van de eerste helft van 2019. Naast de grote bedragen aan voorzieningen zag Rabobank de rente-inkomsten verder teruglopen. De aanhoudend lage rente zorgt voor druk op de marges. Daar komt bij dat de bank relatief veel spaargeld binnenkrijgt. Klanten gaven als gevolg van de coronacrisis minder uit. En Rabobank leende zelf ook nog eens 20 miljard euro extra bij de Europese Centrale Bank.

Al dat geld kan de bank maar moeilijk wegzetten in nieuwe leningen. Normaal gesproken leent Rabobank voor iedere euro aan tegoed van derden ongeveer 1,20 euro uit. Doordat de leningenportefeuille vrijwel onveranderd bleef terwijl de tegoeden toenamen, is dat gedaald naar 1,08 euro. De bank verdient daardoor minder, terwijl de kosten wel blijven doorlopen. Voor iedere euro inkomen maakt de bank nu 65 cent aan kosten. Dat moet in 2022 richting de 60 cent, zegt Rabobank, en op langere termijn zelfs rond de 55 cent.

