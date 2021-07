Rabobank gaat twaalfduizend tijdelijke woningen bouwen en verhuren

De Rabobank wil de komende jaren twaalfduizend tijdelijke woningen bouwen. Daarmee wil de bank naar eigen zeggen bijdragen aan het oplossen van de krapte op de woningmarkt.

Rabo SmartBuilds heet het project dat de bank nu aankondigt. Het is de bedoeling om huizen te bouwen die vijftien jaar op een bepaalde locatie kunnen blijven staan. Daarna kunnen de woningen worden afgebroken en elders herbouwd.

“We noemen het zelf: permanente woningen op tijdelijke ondergrond”, zegt directeur Janneke van Raak van Rabo SmartBuilds. Daarmee wil de bank duidelijk maken dat de kwaliteit van de woningen veel hoger is dan die van de containerwoningen uit de beginjaren van de tijdelijke bouw.

De bank als verhuurder

De woningen zullen in de vrije huursector vallen, met huren tussen de 753 en 1200 euro. De Rabobank gaat zelf optreden als verhuurder. Dat is niet helemaal nieuw voor de bank: dochterbedrijf BPD doet dat ook al, met permanente woningen.

Volgens Rabo SmartBuilds zijn er zo’n tien middelgrote en grote gemeenten in de markt voor het project. Die moeten dan wel investeren in de benodigde infrastructuur. Binnen enkele maanden worden waarschijnlijk de eerste locaties bekend.

Ook minister Kajsa Ollongren is enthousiast: volgens haar kunnen flexwoningen de wooncrisis helpen oplossen. Recente cijfers ontbreken, maar in 2019 werden er drieduizend van zulke woningen gebouwd. Dat aantal moet omhoog, vindt Ollongren.

Winstmaximalisatie is geen doel

Met het project speelt de Rabobank in op nieuwe regels die het mogelijk maken om tijdelijke woningen snel van de grond te krijgen: de procedure die aan het bouwen voorafgaat, kan binnen een jaar doorlopen worden. Ook de bouw zelf kan snel: tussen vergunningverlening en oplevering zitten acht tot vijftien maanden, verwacht Rabo SmartBuilds. Bij permanente bouw zit er acht à tien jaar tussen plan en oplevering.

Daar komt bij dat tijdelijke woningen ook gebouwd kunnen worden op grond die uiteindelijk niet voor wonen bestemd blijft. Mede daarom worden de woningen modulair gebouwd: de onderdelen worden in de fabriek gemaakt en op locatie in elkaar gezet, maar kunnen dus ook eenvoudig verplaatst worden naar een nieuwe locatie. Rabo SmartBuilds mikt erop dat op de woningen zo’n vijftig jaar meegaan.

Met deze aanpak denkt de Rabobank het project ook financieel rond te krijgen, want investeringen in woningen die maar vijftien jaar meegaan, betalen zich niet terug. “Winstmaximalisatie is niet ons doel”, zegt Huib de Mulder, directeur wonen van de Rabobank. “We zijn een coöperatieve bank, met maatschappelijke doelen. Maar we denken dat dit net rendabel kan.”

