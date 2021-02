Rabobank gaat duizenden banen schrappen

Rabobank gaat de komende vijf jaar circa 5000 banen schrappen, waarvan het merendeel in Nederland. Dat doet de bank om kosten te besparen. Tegelijkertijd maakte Rabobank vorig jaar ruim 1 miljard euro winst, zo bleek donderdag bij het presenteren van de jaarcijfers. CNV-bestuurder Robert Wonnink is boos, en noemt het ‘een dikke winst’ waar werknemers ‘erg weinig lol aan beleven’.

Het is nog niet duidelijk hoeveel gedwongen ontslagen er gaan vallen. Zo zullen er ook mensen met pensioen gaan de komende jaren, kan de bank afscheid nemen van externe krachten en kan een deel van de werknemers na omscholing aan de slag op een andere plek binnen de bank.

Wonnink zegt dat hij het banenverlies niet eens het meest wrange vindt. Die is onderdeel van een grote reorganisatie die de bank eerder al aankondigde, en in die zin niet compleet onverwacht voor hem. Ook kunnen er de komende jaren best nieuwe banen voor terugkomen. Er zijn nu vooral minder mensen nodig op werk dat ook digitaal opgelost kan worden, maar dat betekent niet dat Rabobank niet wil groeien op andere terreinen.

Wel winst, maar niet genoeg

Nee, Wonnink noemt het nieuws over de winst vooral zuur omdat hij niet met Rabobank tot een nieuwe cao komt, na inmiddels een jaar onderhandelen, terwijl dat bedrijf dus wel zwarte cijfers schrijft.

“Het cao-bod van de bank is een loonsverhoging van slechts 1 procent voor 2021. Dat terwijl medewerkers al zo’n tien jaar zo goed als geen loonsverhoging hebben gehad. Dat klinkt bijzonder, maar het is echt zo.” Volgens Wonnink zien Rabobank-medewerkers dat werknemers bij andere banken wel substantiële loonsverhoging hebben gehad de afgelopen jaren.

Financieel topman Bas Brouwers zegt in een reactie dat er weliswaar winst is gemaakt, maar dat dat nog altijd wel een halvering is van de opbrengst uit 2019. “Daarnaast moet je als bank gewoon winst maken om aan alle toekomstige kapitaaleisen te voldoen.” Brouwers zegt dat de winst bij Rabobank slechts voor een relatief klein deel naar de certificaathouders gaat (Rabobank werkt niet met aandelen maar met certificaten). “We gebruiken het vooral om de buffers van de bank te vergroten.”

Bovendien ziet Brouwers dat de winstperspectieven de komende jaren ‘onder druk blijven staan’. Dat zien de andere banken ook ook. Onlangs zei ABN Amro afscheid te gaan nemen van 2700 medewerkers. Bij ING gaat het om duizend banen. Alle drie de banken worden hard geraakt in hun verdienmodel doordat de rente in Europa zo laag staat, iets waaraan de komende jaren waarschijnlijk niet veel zal veranderen. Met lage rentestanden verdienen ze minder aan het uitlenen van geld, terwijl het aantrekken van spaargeld niet evenredig veel goedkoper voor ze wordt.

Stroppenpot

De inkomsten daalden bij Rabo vorig jaar met 3,5 procent. De kosten wist de bank tegelijkertijd wel iets omlaag te krijgen, maar niet genoeg om helemaal voor de inkomstendaling te compenseren. Wat de winst vooral deed halveren ten opzichte van 2019 waren de enorme afschrijvingen die de bank moest doen op leningen die misschien niet meer terugbetaald gaan worden. In die zogeheten stroppenpot zat vorig jaar 1,9 miljard euro, een miljard meer dan in 2019.

Los van de coronacrisis zijn banken druk met het opsporen van financiële criminaliteit. Op last van Nederlandse en Europese toezichthouders moeten ze zo helpen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Rabo nam vorig jaar 800 nieuwe mensen aan om klanten te controleren, zodat het totaal nu op 4000 uitkomt. Toch moeten er volgens De Nederlandsche Bank nog slagen gemaakt worden om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen bij de coöperatieve bank. In 2018 had de waakhond een last onder dwangsom opgelegd van 500.000 euro. Donderdag bleek dat is die dwangsom vorig jaar is verbeurd, omdat DNB, na onderzoek in april, constateerde dat Rabo zich toch nog niet genoeg inspande. Waar het precies aan schortte, kan Rabobank niet zeggen.

