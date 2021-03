Pretparken en dierentuinen vinden dat zij als eerste veilig open kunnen

Het zat er niet in en het kwam er ook niet uit dinsdagavond bij de persconferentie: Attractieparken en dierentuinen mogen voorlopig niet open. Een gevoelige tegenslag voor de branche, zeker nu Pasen voor de deur staat – normaal gesproken een periode dat de omzet piekt. Zeker als het weer een beetje meezit.

“Onbegrijpelijk en een gemiste kans”, zegt Kees Klesman, directeur van de Club van Elf, een samenwerking van de grootste dagattracties van Nederland, waaronder de Efteling, Artis en de Keukenhof. “Ik snap de harde keuzes die het kabinet moet maken. Maar ik vind wel dat , als het kan, wij vooraan moeten staan. We hebben eerder bewezen dat we mensen op een veilige manier de ruimte kunnen geven.”

Nu buitenattracties langer op slot moeten blijven krijgt de Club van Elf een nieuwe tik. De 24 aangesloten attractieparken, dierentuinen, musea en stadsattracties, trekken in een gezond jaar samen 27 miljoen bezoekers. De gezamenlijke jaaromzet is 690 miljoen euro en de bedrijven binnen de club bieden werk aan 10.000 mensen. Buiten de Club van Elf komen daar – bij niet aangesloten attracties en musea – nog eens zo’n 40.000 tot 50.000 werknemers bij.

De stemming is diep treurig

De Club van Elf ontstond begin jaren zeventig toen door de oliecrisis autoloze zondagen in het leven werden geroepen. Die maatregel bedreigde de vooruitzichten voor de attractiebedrijven, waarop elf grote dagattracties de koppen bij elkaar staken. Maar dat ging toen om ‘slechts’ tien autoloze zondagen. Het virus plaagt de sector nu al meer dan een jaar. Klesman: “In die periode daalde het aantal gasten met 65 procent en kelderde de omzet met 340 miljoen euro. Wij zijn wel blije eien, want dat is ons vak, maar de stemming is nu diep treurig.”

Ook Walibi Holland reageert teleurgesteld op het langer dicht moeten blijven. In een persverklaring hamert het bedrijf op sneller vaccineren, het vergroten van de testcapaciteit en het verruimen van de steunmaatregelen. Walibi profiteert ook nauwelijks van de run op vakantiehuisjes elders in het land. Het naastgelegen Walibi Village krijgt wel ‘wat boekingen binnen’ maar het houdt niet over, laat een woordvoerder weten.

Bij de Efteling in Kaatsheuvel loopt het ook nog niet storm met het reserveren van huisjes: “Veel gasten wachten af. We zitten op ongeveer de helft van onze bezetting”, verklaart het attractiepark.

Dierentuin Blijdorp in Rotterdam probeert intussen tekens van leven af te geven met livestreams op reclamedisplays in de stad. Zo kunnen passanten op de Coolsingel de leeuwen zien of op het Eendrachtsplein de olifanten. De hele route duurt ongeveer een uur. Maar geld levert het Blijdorp niet op.

Niet alleen overleven

Zelfs als buitenattracties weer open mogen zal dat met een beperkt aantal bezoekers zijn, voorspelt Gerarda Westerhuis, sectoreconoom leisure bij ABN Amro. De bank publiceerde deze week een prognose over de vrijetijdsbranche voor dit jaar en volgend jaar. Daarbij is de bank ervan uit gegaan dat de economie in het derde kwartaal van 2021 weer vrijwel helemaal open is.

Westerhuis: “De sector zal zich dan weer herstellen, ook omdat veel Nederlanders in eigen land vakantie zullen vieren.” Daar staat tegenover dat veel kosten moeten worden gemaakt om aantrekkelijk te blijven. “Bedrijven in de vrijetijdsector moeten niet alleen overleven, het is óók cruciaal dat zij herinvesteren – in medewerkers, digitalisering, gebouwen, attracties en collecties.”

