Pon.Bike, de Nederlandse Gazelle-eigenaar, is nu de grootste fietsfabrikant ter wereld

Groot en onbekend: Pon Holding

De fietsentak is slechts een deel van het imperium van familiebedrijf Pon Holding. De besloten vennootschap zetelt in Almere met directeur Janus Smalbraak aan het roer. In de media is het concern bescheiden, waardoor het voor velen een grote onbekende is. Toch is het een van de grootste bedrijven van Nederland, met een jaaromzet van ruim 7,3 miljard euro in 2020, een nettowinst van 125 miljoen euro en meer dan 12.000 medewerkers wereldwijd.

Stichter Mijndert Pon begon in 1895 met een onderneming in zeep, naaimachines en fietsen. Nu heeft het honderden vestigingen in 36 landen. In Nederland is Pon vooral bekend als importeur van merken van de Volkswagen Groep, onder andere VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini. Naast fietsen en auto’s doet Pon ook in stroom, landbouwproducten en -diensten, scheepsmotoren en elektrische graafmachines.