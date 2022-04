Politici bezorgd over Chinese rol in Nederlands energienetwerk

Chinese bedrijven gaan stroomverbindingen aanleggen tussen windmolenparken op zee en het elektriciteitsnetwerk van Tennet, de beheerder van de hoogspanningsnetten van Nederland en een deel van Duitsland. Volgens critici in de Tweede Kamer krijgt China zo een project in handen dat een miljoen huishoudens van stroom moet voorzien. Dat zou onwenselijk zijn voor de nationale veiligheid, aangezien hackers het energienetwerk zouden kunnen ontwrichten met cyberaanvallen.

De Nederlandse staat is volledig aandeelhouder van Tennet in Nederland. Tennet heeft het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis en het Chinese bedrijf Ningbo Orient Cable (NBO) de opdracht gegund om zeekabels aan te leggen voor het windenergieproject Hollandse Kust.

NBO ontwerpt en levert twee zeekabels van 65 kilometer lang. Ze moeten ten zuiden van Wijk aan Zee aan land komen en worden daar onder de duinen doorgetrokken naar het transformatorstation. Daar worden ze verbonden met het hoogspanningsnet van Tennet. Het project moet in 2025 afgerond zijn.

In februari gunde Tennet een opdracht aan een consortium om een windmolenpark op 190 kilometer voor de kust van Duitsland te verbinden met het vasteland. De op zee opgewekte stroom moet via een kabel naar het Duitse Büttel worden gebracht. Ook bij dit project worden Chinese bedrijven ingeschakeld.

Samenwerking met China ligt gevoelig

De samenwerking met Chinese bedrijven ligt gevoelig, omdat die vaak nauwe banden hebben met de eigen overheid. China is een opkomende wereldmacht die in veel landen geweerd wordt uit het telecomnetwerk. Nederland heeft bijvoorbeeld regels ingesteld waardoor Huawei niet langer gevoelige onderdelen mag leveren aan Nederlandse telecombedrijven, vanwege de angst voor spionage en sabotage.

Nederland en Europa moeten juist minder afhankelijk worden van China, zeggen politici en deskundigen de laatste jaren. Zo vond het vorige kabinet dat Nederland niet langer ‘naïef’ moet zijn. ‘Ziet u niet de evidente risico’s van het in Chinese handen geven van cruciale schakels binnen onze energievoorziening?’ schrijft de politieke partij JA21 in Kamervragen aan minister Rob Jetten van klimaat en energie. De partij wil weten hoeveel aanbestedingen op het gebied van energie-infrastructuur, waarbij de Nederlandse overheid betrokken was, in de afgelopen vijf jaar zijn gegund aan Chinese staatsbedrijven.

Tennet zegt in een reactie dat het geopolitieke dreigingen samen met de overheid analyseert. “Wereldwijd kunnen leveranciers die aan onze kwaliteitseisen voldoen deelnemen aan onze aanbestedingen. Tennet neemt hierbij de veiligheidsrisico’s zeer serieus”, zegt de netbeheerder in een reactie aan Het Financieele Dagblad.

Trump waarschuwde voor nationale veiligheid

Donald Trump, de vorige president van de Verenigde Staten, noemde het al eerder een risico voor de nationale veiligheid dat er veel buitenlandse technologie wordt gebruikt in het elektriciteitsnetwerk. Hij gaf de overheid de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde technologie te verbieden. Deze regels hadden vooral betrekking op China en Rusland, en ze komen voort uit de vrees dat deze landen de Amerikaanse energievoorziening zouden kunnen platleggen met cyberaanvallen.

Ook in Australië is de vrees voor Chinese technologie in de energievoorziening de afgelopen jaren gegroeid. China leverde bijvoorbeeld veel transformatoren aan Australië. De Australische cyberveiligheidsexpert Paul Dabrowa zei in de Sydney Morning Herald dat een buitenlandse mogendheid binnen twee minuten ernstige schade zou kunnen toebrengen aan het Australische energienetwerk.

