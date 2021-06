Plannenmakers doen er een schep bovenop: er moeten nog eens 140.000 nieuwe woningen bij

Het zijn nog slechts plannen, maar hoe dan ook: er liggen nu voor 140.000 woningen méér klaar dan een half jaar geleden. Al met al zijn er nu plannen voor de bouw van 961.000 nieuwe woningen tot het jaar 2030, schrijft minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer op grond van een inventarisatie die met provincies en gemeenten is gemaakt.

De hele politiek is er inmiddels van overtuigd dat de wooncrisis alleen opgelost kan worden met heel veel nieuwbouw. Veel partijen hebben het streefcijfer van één miljoen woningen in 2030 genoemd, Ollongren houdt het op 900.000.

Die zijn er nog lang niet. Want slechts 35 procent van de 961.000 plannen zijn ‘hard', zoals dat in woningbouwjargon heet: die zijn vastgesteld door de betrokken gemeenteraad. De rest is ‘zacht’ – maar de ervaring leert dat ook harde plannen lang niet altijd uitgevoerd worden. Een overschot aan plannen is nodig, omdat gemiddeld een derde van de gemaakte plannen vertraging oploopt of niet doorgaat, meldt het ministerie zelf.

Vaker ‘in het groen’ bouwen

De woningen die nu in de planning zijn opgenomen, zullen grotendeels binnen stedelijke gebieden gebouwd worden, schrijft Ollongren, maar een deel ook daarbuiten.

Juist deze week pleitte het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ervoor om veel vaker ‘in het groen’ te gaan bouwen. Daar kan sneller en goedkoper gebouwd worden, stelde het EIB, en is er veel meer ruimte voor eengezinswoningen. Juist daarnaar is volgens het EIB veel vraag. “Niet iedereen wil in een appartement in de stad wonen”, zegt EIB-directeur Taco van Hoek daarover in de Verdieping.

Volgens Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, zorgt het aanwijzen van nieuwe bouwlocaties, in het groen, alleen maar voor vertraging. Bovendien is er in lang niet elke regio behoefte aan meer eengezinswoningen.

Lees ook:

Weilanden vol huizen?

Weilanden volbouwen? Dat is onontkoombaar, zeggen sommigen, nu Nederland in tien jaar tijd één miljoen nieuwbouwwoningen nodig heeft. Anderen noemen dat ‘lariekoek’. Een lang lopende discussie herleeft.

Nú moet er gebouwd worden, en het Rijk neemt de regie

Het zijn dan misschien ‘lapmiddelen’ die minister Ollongren inzet tegen het woningtekort, maar het lijkt er wel op dat het Rijk weer de regie neemt.