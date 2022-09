Plannen tegen de koopkrachtcrisis kunnen ook de vermogensongelijkheid verkleinen

Als er de afgelopen jaren één economisch manco van Nederland op aandacht mag rekenen van economen, columnisten en tv-makers, dan is het wel dat arm en rijk hier uit elkaar drijven. Dat arbeid zwaarder wordt belast dan kapitaal, dat het loont om bezit te hébben, niet om ervoor te werken. In twee woorden: De Kloof.

Nu is er een ongekende koopkrachtcrisis, en een uitgelekt plan van het kabinet om die te lijf te gaan. Door een hele serie maatregelen krijgen lagere inkomens volgend jaar wat meer lucht. Hun lastenverlichting, hogere toeslagen en de andere ingrepen worden naar verluidt voor een groot deel betaald uit hogere aardgasbaten. Maar óók door geld weg te halen bij vermogenden en bedrijven.

Zorgt de huidige crisis zo eindelijk voor een kleinere kloof? Het zijn in ieder geval al lang niet meer alleen de vakbonden, linkse partijen of filosofen als Thomas Piketty die klagen over vermogensongelijkheid. Ook Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank, hekelde de Nederlandse ‘rentenierseconomie’ eerder dit jaar. Later kwam daar een rapport van het Centraal Planbureau overheen: via belastingen wordt zeer weinig herverdeeld in Nederland, rijk betaalt hier niet evenredig meer dan arm.

Een andere wind

“Die trend lijkt volgend jaar wel een beetje te keren”, zegt Hendrik Noten. “Tenminste, als ik op de gelekte plannen mag afgaan.” Noten is mede-auteur van de bestseller Fantoomgroei en werkt tegenwoordig als zelfstandig beleidsadviseur. Hoofdpunt in zijn boek was dat de economie de afgelopen decennia weliswaar gestaag groeide, maar dat die groei niet bij de hardwerkende Nederlander terecht kwam. “Dat kwam doordat bedrijven te weinig aan de lonen deden, én doordat de lonen en de bedrijfswinsten vervolgens scheef werden belast. Wat dat laatste betreft gaat er nu wel een iets andere wind waaien.”

Een kleinere kloof impliceert dat rijk en arm dichter bij elkaar komen. Dat is nog de vraag. Natuurlijk, het helpt wat dat – volgens de uitgelekte plannen – spaarders en beleggers meer belasting gaan afdragen over het inkomen uit hun vermogen (van 31 procent naar 34 procent). Ook komt er een hogere mijnbouwheffing, zodat olie- en gasbedrijven meer kwijt zijn aan de fiscus.

Maar verder worden de koopkrachtmaatregelen óók voor een groot deel betaald door kleine bedrijven. Over de eerste twee ton aan bedrijfswinst betalen ondernemers straks geen 15 procent vennootschapsbelasting, maar 19 procent. Dat raakt vooral het mkb. Kleine ondernemers vallen voor een veel groter deel van hun winst onder die eerste schijf, die nu dus omhoog gaat.

Geen einde aan de scheefgroei

“Scheefgroei werd natuurlijk niet veroorzaakt door een laag belastingtarief bij kleine winsten”, stelt hoogleraar ondernemingsfinanciering Arnoud Boot. Alleen dat lage tarief verhogen is daarom dus ook geen einde aan die scheefgroei, zegt hij.

Terwijl de kleine ondernemer, de spreekwoordelijke bakker op de hoek, zich naast die hogere winstbelasting ook al geconfronteerd ziet met een hoge gasprijs en een aankomende recessie, past het kabinet bovendien de zogeheten gebruikelijkloonregeling aan. Dat houdt in dat deze bakker volgend jaar verplicht is zichzelf meer loon uit te keren uit zijn bv, om vervolgens ook meer loonbelasting te betalen in box 1.

Ook zzp’ers hebben een domper te verwerken. Zij verliezen straks in versneld tempo hun speciale belastingvoordeel, de zelfstandigenaftrek. En hoewel er goed verdienende zelfstandigen zijn, heeft niet iedere zzp’er het vet op de botten om bij te dragen aan de koopkracht van de rest van Nederland.

Geld stallen

Zo bezien klinkt het vreemd dat het kabinet ervoor kiest om vooral de lasten van kleine bedrijven te verzwaren. Toch is met name de hogere belasting op winsten tot twee ton helemaal niet zo gek, zegt Noten. Daar worden namelijk óók de vermogende Nederlanders mee geraakt die voor hun spaargeld een zogeheten Spaar BV hebben opgericht. Zij stallen hun geld liever in een speciaal daarvoor opgezet bedrijf dan op een bankrekening.

Dat is een manier om minder belasting af te dragen. Maar met de verhoogde vennootschapsbelasting zullen deze vermogende Nederlanders straks alsnog meer kwijt zijn aan de fiscus. “Die verhoging naar 19 procent gaat de staat echt veel opleveren”, denkt ook Cor Overduin, belastingadviseur bij Grant Thornton.

De kloof wordt kleiner

Zowel Overduin als Noten ziet de kloof in Nederland kleiner worden door het hele pakket aan maatregelen. Vervolgvraag is natuurlijk of die situatie zo blijft, zelfs nadat de crisis voorbij is.

Niet per se, zegt Overduin. “Vooral de eerste schijf van de vennootschapsbelasting is een politieke speelbal van hier tot Tokio. Dat vinden ze in Den Haag een heerlijk knopje om aan te draaien.” Zoiets als dat verhoogde tarief kan volgend jaar dus zomaar weer worden teruggedraaid, zegt hij.

