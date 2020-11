Pilotenvakbond krijgt afwijzing van minister op uitnodiging om te praten over eis tot loonmatiging

Laat minister van financiën KLM failliet gaan? “Daarvoor is het nog te vroeg”, zei minister Wopke Hoekstra zaterdag. Hij had zojuist van KLM-topman Pieter Elbers te horen gekregen dat de luchtvaartmaatschappij er niet in geslaagd was om te voldoen aan de voorwaarden die het kabinet had gesteld voor de 3,4 miljard euro aan staatssteun voor de KLM. En Elbers zelf maakt er geen geheim van: zonder die steun gaat KLM failliet.

Maar Hoekstra stelt zich hard op. Hij had Elbers’ boodschap nog maar koud binnen of hij schreef de Tweede Kamer al een brief met de mededeling: KLM is in gebreke gebleven en dus keert het kabinet geen staatssteun meer uit.

De spanning over de steun was vlak voor het weekend hoog opgelopen, toen bleek dat minister Hoekstra niet akkoord ging met het bezuinigingsplan dat KLM had ingeleverd. In dat plan zou het inleveren van loon, een van de bezuinigingsafspraken, tot 2022 duren. En dat vindt Hoekstra te kort: de looptijd moest gelijk zijn aan die van de staatssteun, tot 2025.

Daarom zette KLM de bonden vrijdagmiddag onder zware druk om een clausule te ondertekenen bij die eerder gesloten akkoorden over loonmatiging. KLM gaf de bonden tot zaterdagmiddag twaalf uur de tijd om deze ‘commitment-clausule’ te ondertekenen, waarmee ze beloofden niet twee jaar lang, maar vijf jaar te willen inleveren.

Vijf bonden zetten hun handtekening, drie andere niet. Allereerst ontbraken de handtekeningen van de twee betrokken FNV-bonden (voor grond- en voor cabinepersoneel). “Wij zullen nooit de toekomst van KLM op het spel zetten. Er kan wat ons betreft wel doorgepraat worden”, liet FNV’er Joost van Doesburg rond het tijdstip van de deadline weten. Zondag ging de vakbond opnieuw in gesprek met KLM.

Pilotenbond VNV had de deur veel vaster in het slot gegooid. Die besloot de clausule niet te ondertekenen, maar ‘bevestigde’ in een brief aan de KLM-directie slechts het commitment om “ook na de looptijd van de gemaakte afspraken onze verantwoordelijkheid te blijven nemen om KLM weer tot een gezond bedrijf te maken”.

Met deze ‘bevestiging’ wekte de pilotenbond wrevel, ook bij Hoekstra. Maar, zei VNV-voorzitter Willem Schmid in het NOS Journaal, wij hebben nooit met de minister gesproken; als hij iets van ons wil, moet-ie dat ons maar komen vertellen. De piloten nodigen minister Hoekstra uit om hen maandag te komen uitleggen ‘wat hij precies zoekt’. Daarnaast zeggen ze ‘uiteraard’ ook met KLM in gesprek te gaan.

Maar minister Hoekstra is niet van plan met de piloten te onderhandelen. De bal ligt nu bij KLM en de bonden, laat zijn ministerie weten. Voor het kabinet is de directie van KLM de gesprekspartner. Daar zijn de afspraken over de staatssteun mee gemaakt.

De piloten benadrukken voortdurend dat zij erg veel hebben moeten inleveren, terwijl andere KLM’ers juist de indruk hebben dat de piloten steeds een voorkeursbehandeling krijgen, bijvoorbeeld omdat hun gratis vliegreizen zijn aangeboden.

Failliet is KLM nog niet. Zowel de FNV als de VNV willen tenslotte nog praten. En ook minister Hoekstra is er nog niet klaar mee, bleek uit het slot van zijn brief aan de Kamer: daar verwees hij naar de kans dat KLM ‘alsnog’ aan de voorwaarden zal voldoen.

