Philips-topman Van Houten: Er zijn lange tijd geen klachten geweest over onze apparaten

Philips onderzoekt of het omstreden geraakte schuim in zijn slaap- en beademingsapparaten echt een risicofactor vormt voor mensen die die apparaten gebruik(t)en. Philips doet dat met een aantal laboratoria. Het zorgtechbedrijf zal zijn bevindingen delen met medische autoriteiten, zoals de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), de toezichthouder op de medische sector in de VS.

In een beeldbijeenkomst met journalisten reageerde bestuursvoorzitter Frans van Houten op de problemen bij het Amerikaanse dochterbedrijf Philips Respironics. Philips riep in juni circa 3,5 miljoen slaap- en beademingsapparaten terug, die vaak worden gebruikt door mensen met apneu, omdat het geluidwerende schuim dat erin is verwerkt in sommige gevallen verbrokkelde. Patiënten zouden daardoor gevaarlijke stoffen kunnen inslikken of inademen. Ook konden gevaarlijke gassen uit het schuim vrijkomen.

Philips heeft tot nu toe 500 miljoen euro opzij gezet voor de kwestie, onder meer om die terugroepactie te betalen: het purschuim in de teruggebrachte apparaten wordt vervangen door siliconen. In de VS lopen al meer dan honderd rechtszaken van mensen die stellen dat zij (ernstige) gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van de apparaten. De kans bestaat dat Philips kapitalen kwijt zal zijn aan schadevergoedingen als die claims door rechtbanken worden erkend.

1254 meldingen

Philips besloot tot de terugroepactie nadat het, naar eigen zeggen, 1254 meldingen en klachten had binnengekregen. Maar de FDA stelde na onderzoek dat dat er veel meer zijn geweest, mogelijk zelfs 222.000. De FDA stelde ook dat Philips al in 2015 wist dat er iets mis was, of kon gaan, met het schuim. Volgens Van Houten zijn er sinds 2008, toen de apparaten op de markt kwamen, lang geen klachten geweest.

De klachten die later kwamen heeft Philips ‘van geval tot geval’ bekeken. Hij wees erop dat de FDA bij zijn onderzoek in de Philips-archieven zocht op een aantal trefwoorden. Dat zo’n trefwoord in een database voorkomt, bijvoorbeeld in een schrijven van een klant, wil nog niet zeggen dat het om een klacht ging, betoogde hij. Hij zei dat de ‘kwaliteitscultuur’ bij Philips de laatste jaren sterk is verbeterd. Volgens de FDA heeft Philips juist te weinig gedaan toen er klachten binnenkwamen.

De kwestie heeft geen negatieve gevolgen voor de rest van Philips’ activiteiten, zei Van Houten: het orderboek is nog nooit zo vol geweest. Klanten, waaronder ziekenhuizen, kijken niet zozeer naar de kwestie zelf als wel naar hoe Philips die oplost, stelde hij. Van Houten reist eind deze week naar Chicago, waar ’s werelds grootste beurs op het gebied van radiologie wordt gehouden. Philips presenteert daar onder meer apparatuur waarmee ziektes vroegtijdig kunnen worden opgespoord en waarmee patiënten kunnen worden geopereerd zonder hun lichaam open te snijden. Vooral patiënten met longkanker en leveraandoeningen zijn met de laatste vindingen gebaat, meldde Van Houten.

