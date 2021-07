Personeelstekort bij ProRail: één zieke verkeersleider en de treinen vallen uit

Eén ziekmelding kan het hele treinverkeer in de war gooien. Het gebeurde de afgelopen week op woensdag én op donderdag en ook vrijdagochtend en -avond reden er minder treinen vanwege een personeelstekort bij spoorbeheerder ProRail. 's Ochtends ging het om sprinters tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum, 's avonds om intercity's tussen Amsterdam en Amersfoort. Eerder bleven onder meer Utrecht, Arnhem en Almere deels verstoken van treinverkeer.

De oorzaak is een nijpend tekort aan verkeersleiders, waarmee ProRail al een jaar of vijf te maken heeft. ProRail heeft er nu 750 in dienst, en 60 vacatures. Dat is zo krap dat er bij een kleine tegenslag al gaten dreigen te vallen. Ook de coronacrisis zorgde al voor uitval van verkeersleiders, en dus ook van treinen. ProRail gaat opnieuw proberen gepensioneerde verkeersleiders weer aan het werk te krijgen - zoals de spoorbeheerder in het recente verleden ook al deed.

De verkeersleiders zelf klagen al jaren over de gevolgen van de krapte. Hun wordt keer op keer gevraagd een stap extra te doen, zeggen zij, bijvoorbeeld door in te springen voor afwezige collega's en vrije dagen alleen op te nemen als het werk het toelaat. Afgelopen voorjaar leidde dat zelfs tot een 24-uursstaking rond de nieuwe cao. Die werd na die eerste dag afgeblazen, toen de ProRail-directie bereid bleek onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de werkdruk.

Intussen spant ProRail zich in om nieuwe verkeersleiders op te leiden. Vorig jaar meldden zich ongeveer vijfduizend mensen aan. Maar de selectie voor de opleiding is streng. Van verkeersleiders wordt verwacht dat ze stressbestendig zijn en analytisch vaardig, en in staat om tegenover acht computerschermen snel de goede beslissingen te nemen. Slechts 5 procent van de kandidaten haalt het eind van de opleiding.

