Personeel vinden is voor werknemers weer ietsje minder moeilijk

Wie nu een kaartje op het raam plakt met de oproep ‘personeel gezocht’ heeft iets meer kans dat dat personeel ook daadwerkelijk wordt gevonden. Na zeven kwartalen waarin het almaar moeilijker werd om aan medewerkers te komen is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2022 weer iets minder krap geworden, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS).

Het aantal openstaande vacatures daalde met 17.000 naar 450.000 en er kwamen ook nog eens 45.000 werklozen bij. Die cijfers maken van de Nederlandse arbeidsmarkt nog altijd geen rimpelloze vijver van vraag en aanbod. Er zijn nog altijd meer banen dan beschikbare werknemers. Tegenover elke 100 werklozen staan nu 121 vacatures. In het tweede kwartaal was die verhouding nog 100-143.

“Er is verlichting op komst”, zegt Aggie van Huisseling, econoom bij ABN Amro. Dat de extreme krapte iets is afgenomen hangt volgens haar samen met de verdwenen overheidssteun in coronatijd. “De noodsteun drukte ook de arbeidsdynamiek. Nu die pakketten zijn weggevallen stijgt het aantal faillissementen waardoor de spanning op de arbeidsmarkt afneemt. Toch heeft Nederland nog steeds te weinig handjes, voor een belangrijk deel ook door demografische factoren.”

Er komen al negen kwartalen achtereen meer banen bij

De nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS bevestigen dat tekort. Het aantal banen neemt nog steeds toe. Er zijn in het gemeten derde kwartaal bijna 60.000 banen bijgekomen. Het aantal stijgt al voor het negende kwartaal op rij. Vanaf het derde kwartaal van 2020 zijn er 862.000 banen bij gekomen. “Die banengroei zie je bijvoorbeeld bij bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie. Daar is de behoefte aan arbeidskrachten enorm.”

Opvallend in de nieuwste bewegingen op de Nederlandse arbeidsmarkt is dat er meer werknemers met een vaste aanstelling bij zijn gekomen, terwijl het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie juist afnam. Nederland telt nu 2,7 miljoen werknemers met een flexbaan. Dat zijn er 97.000 minder dan een kwartaal eerder. Die trend van flex naar vast zou volgens Van Huisseling zomaar een signaal kunnen zijn dat werkgevers zich nu beter wapenen tegen personeelstekorten en dat werknemers zich indekken tegen inflatie. “Vast werk geeft zekerheid. Voor werkgevers is het prettig mensen vast in dienst te hebben in tijden van arbeidsmarktkrapte. Voor werknemers geeft een vaste baan een veilig gevoel in tijden van prijsstijgingen en economische onzekerheid.”

Het is niet altijd een kwestie van beschikbaarheid

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures volgens het CBS open in de handel (92.000), de zakelijke dienstverlening (73.000) en de zorg (68.000). Deze drie bedrijfstakken zijn samen goed voor de helft van alle openstaande vacatures in Nederland. In de horeca lijken de ergste tekorten aan obers, afwassers en koks voorlopig achter de rug. In restaurants, cafés en hotels worden nu nog 36.000 mensen gezocht, 4.000 minder dan in het tweede kwartaal van dit jaar.

Het niet kunnen invullen van een vacature is volgens Van Huisseling niet altijd een kwestie van beschikbaarheid van mensen. “Het gebeurt ook dat er wel kandidaten zijn maar dat die niet of niet voldoende zijn toegerust om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Dan is er geen match.”

Lees ook:

Aantal werklozen neemt toe, arbeidsmarkt nog wel extreem krap

In september zat 3,8 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Dat betekent dat de werkloosheid weer terug is op het niveau van eind 2021.