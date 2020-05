Personeel IJmuiden is het zat: acties bij Tata

Wilde acties. Het is lang geleden dat ze er waren in IJmuiden. Maar maandagavond en dinsdag waren ze er weer. Bij het railvervoer op het grote industrieterrein van Tata en dinsdagochtend aan de drie toegangspoorten van het bedrijfscomplex. Daar hielden personeelsleden de wacht en blokkeerden ze de ingang. Ook dinsdagmiddag waren er nog wat acties. De staalproductie ging door.

De actievoerende personeelsleden zijn het zat. Na een protestbijeenkomst in december in een grote tent, een korte werkonderbreking vorige week maandag en een toeteractie een dag later, toen personeelsleden zich claxonnerend lieten horen bij het hoofdkantoor van Tata Steel Nederland, gingen ze dinsdag een stap verder.

En gerede kans dat het daar niet bij blijft. Actievoerders kondigden nieuwe protesten aan en op 4 juni komt er een vakbondsbijeenkomst in de open lucht op het parkeerterrein van de Beverwijkse bazaar – coronabestendig, zoals het toeterprotest dat ook was. Een hete zomer, zoals FNV-bestuurder Roel Berghuis tijdens de toeteractie aankondigde? Die lijkt al in de lente te zijn begonnen.

Het is al een tijd roerig bij Tata in IJmuiden. Het Indiase moederconcern kondigde vorig jaar een grote reorganisatie aan bij zijn Europese poot: zo’n drieduizend banen moesten verdwijnen, waarvan ruim 1600 in IJmuiden. Dat plan werd aangepast: 1275 banen weg, waarvan circa duizend in IJmuiden. Begin april kondigde Henrik Adam, baas van Tata Steel Europe, aan dat de reorganisatieplannen vanwege de coronacrisis in elk geval tot 1 juli worden uitgesteld.

Die ‘toezeggingen’ hebben de spanning in IJmuiden niet weggenomen. Ze laaiden juist op toen vorige week maandag Theo Henrar, directeur van Tata Steel Nederland, onverwacht opstapte. Henrar voelde niets voor reorganisaties in IJmuiden. De boze personeelsleden, de vakbonden en de centrale ondernemingsraad (Cor) zien in Henrars heengang een teken van naderend onheil. In hun optiek is hij niet ‘met wederzijdse instemming vertrokken’, zoals Tata meldde, maar domweg weggebonjourd. Dat was de aanleiding voor het toeterprotest.

Roerig is het bij Tata en dat zal het nog wel een tijd blijven. Het Indiase moederconcern heeft genoeg van de verliezen die zijn in 2007 aangeschafte Europese tak lijdt. Tata wil zich vooral richten op thuisland India en op Azië, waar de vraag naar staal nog groeit. Tata’s Britse poot, met ruim achtduizend werknemers, heeft het zwaar te verduren. Al jaren rijgen de verliezen zich daar aaneen en de coronacrisis maakt die verliezen nog groter. De Britse regering is om een lening van 500 miljoen pond (560 miljoen euro) gevraagd.

Kwaad bloed

Ook ‘IJmuiden’ voelt de coronacrisis. De vraag naar verpakkingsstaal blijft behoorlijk op peil, maar die naar staal voor auto’s niet. Tata’s Nederlandse poot stevent af op zijn eerste kwartaalverlies sinds 2009. De vakbonden en de centrale ondernemingsraad vinden dat het moederconcern moet ingrijpen waar het lekt: in het Verenigd Koninkrijk, niet in IJmuiden. Dat heeft kwaad bloed gezet in het VK. Het Britse personeel heeft zich teruggetrokken uit de Cor.

In Nederland heerst de angst dat Tata na 1 juli zijn reorganisatieplan toch doorzet en dat er veel banen in IJmuiden verdwijnen. FNV-bestuurder Berghuis opperde in de Volkskrant de mogelijkheid Tata Steel Nederland (deels) te nationaliseren en er gaan geruchten over opsplitsing van Tata’s Europese staalpoot.

Bij al die roerigheid is één probleem, voorlopig althans, wel opgelost. Theo Henrar heeft een tijdelijke opvolger: Hans van den Berg, tot dinsdag vicevoorzitter van Tata Steel Nederland en verantwoordelijk voor de locatie IJmuiden. Hij werkt al meer dan twintig jaar bij de staalfabrikant en is, volgens Cor-voorzitter Frits van Wieringen, ‘iemand met statuur’. Of zijn benoeming een eind maakt aan de onrust? Van Wieringen wijst erop dat Van den Berg ook opgevolgd moet worden en dat niet bekend is wie dat zal zijn. FNV-bestuurder Roel Berghuis: “Einde onrust? Ik denk het niet. De geest is uit de fles.”

