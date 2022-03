Pensioenkogel is door de kerk, nu mag parlement erop schieten

Het gebeurt niet vaak dat er een feestelijke persconferentie wordt georganiseerd, met alle grote namen uit de polder, plus de minister van sociale zaken, puur omdat het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt.

Gaat het over pensioen, en over het inmiddels bijna anderhalf decennium lange ‘gepolder’ om dat stelsel over een nieuwe boeg te gooien, dan is zo’n persconferentie er wel. En was het haast raar geweest als de top van de vakbonden en de werkgevers zich níet hadden laten zien.

Woensdag stonden FNV-voorzitter Tuur Elzinga, VNO-NCW-baas Ingrid Thijssen en minister Carola Schouten (pensioenen) gebroederlijk naast elkaar in Den Haag om het wetsvoorstel toekomst pensioenen te presenteren. Die kan nu aan haar parlementaire weg beginnen, en die weg mag niet te lang duren. Op 1 januari 2023 moet de wet van kracht gaan.

Schijnzekerheid moet verdwijnen

Minister Schouten noemde het huidige pensioenstelsel er één vol ‘schijnzekerheid’. Een zogenaamd harde belofte van een koopkrachtvaste uitkering die in de praktijk vaak niet gehaald wordt.

Paradoxaal genoeg wordt die belofte vaak niet gehaald precies vanwége die belofte. Omdat pensioenfondsen iets met zekerheid zeggen te beloven, moeten zij in het huidige stelsel een enorme buffer aanhouden. Voor het geval het financieel minder met ze gaat.

In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnt de harde belofte, en dus ook de buffer. Al dat buffergeld kan dan naar de deelnemers in een fonds, de gepensioneerden. Dat betekent dat uitkeringen sneller omhoog kunnen. Ook betekent het dat de uitkering sneller omlaag moet als het tegenzit op de beurs.

Appeltje voor de dorst

Uit berekeningen die wetenschappers van pensioen-instituut Netspar afgelopen najaar presenteerden, blijkt dat de kans op uitschieters naar boven veel hoger is dan de kans op uitschieters omlaag. Dat komt onder meer door een paar veiligheidsmaatregelen, zoals de keuze voor een solidariteitsreserve.

Daarin kunnen deelnemers samen wat geld storten als appeltje voor de dorst. Ook mogen fondsen financiële tegenvallers over tien jaar uitsmeren, en hoeven gepensioneerden de pijn niet in één keer te nemen.

Andere grote verandering is dat iedere werkende straks zijn eigen afgebakende aandeel krijgt in het vermogen van zijn fonds. Bij de meeste grote fondsen zitten jong en oud nu nog in dezelfde, grote pensioenpot. Dat is dus een ‘zero-sum game’: een hogere uitkering aan de één gaat altijd ten koste van het vermogen dat de rest overhoudt, en dat leidt tot generatieconflicten.

Kabinet hoopt op enthousiasme

Kortom, er is straks geen harde belofte meer over wat je later krijgt, de kans op een hogere uitkering stijgt en het pensioen wordt persoonlijker. Toch is nu de vraag wat de Tweede en daarna de Eerste Kamer ervan vinden. De coalitiepartijen hebben zich al achter de hoofdlijnen in de nieuwe wet geschaard, en ook oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA deden dat.

Tegelijkertijd ziet de wereld er economisch heel anders uit dan een jaar geleden, en wil met name de linkse oppositie misschien wel meer toezeggingen over snellere pensioenverhogingen of ander koopkrachtherstel in ruil voor haar steun. Zo wist de PvdA vorig najaar nog brede steun te krijgen voor een motie die pensioenverhogingen al dit jaar mogelijk kan maken voor veel Nederlanders. Een motie waar het kabinet woensdag gehoor aan heeft gegeven.

Bezwaarrecht gaat verdwijnen Er was nog even de vrees dat de Raad van State niet akkoord zou gaan met het schrappen van het zogenoemde ‘individuele bezwaarrecht’, waardoor individuele deelnemers straks niet kunnen protesteren bij hun fonds als zij liever in het oude systeem willen blijven. Maar daar blijkt de hoogste wetgevingsadviseur geen probleem van te maken. Voor het kabinet en de sociale partners is dat fijn, omdat zij een overgang naar een nieuw systeem ondoenlijk achten als ieder individu daar een probleem van kan maken.

Lees ook:

Pensioen gaat na dertien jaar eindelijk weer omhoog

Het kabinet gaat na druk van de PvdA overstag en geeft pensioenfondsen volgend jaar de mogelijkheid om hun uitkeringen te verhogen.