Pensioenfondsen vinden dat Shell sneller moet vergroenen

Nederlandse grootste pensioenfonds, het ABP, onthield zich op de aandeelhoudersvergadering van het gas- en olieconcern van stemming. De resolutie was ingediend door Follow This, een groep aandeelhouders die vindt dat oliemaatschappijen hun vergroening moeten versnellen.

De resolutie kreeg gisteren steun van 30 procent van het aandelenkapitaal. Stemmen van aandeelhouders tellen mee naar rato van de hoeveelheid aandelen die zij bezitten. Er waren 2,5 miljard tegenstemmers bij 129 miljoen onthoudingen, maakte Shell na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bekend. Net als vorig jaar werd die vergadering online gehouden.

Ruim 88 procent van het aandelenkapitaal stemde voor Shells eigen plannen. Shell wil zijn gasproductie verhogen en zal zijn olieproductie tot 2030 maar mondjesmaat verminderen. De productie van autobrandstoffen als benzine en diesel zal in 2030 zijn gehalveerd, de productie van biobrandstoffen zal daarentegen groeien. Shell wil groot worden in de handel van stroom en zal meer gaan investeren in, onder meer, waterstof.

Twintig procent

Shell denkt hiermee de uitstoot van CO2 in 2030 met twintig procent verminderd te hebben. In 2050 moet die uitstoot netto op nul liggen, de grootste reducties in uitstoot worden dus na 2030 gehaald. Follow This vindt dat te laat: Shells plannen stroken niet met de doelen van het Klimaatakkoord, zo meent de groep. Shell denkt daar anders over en meent juist dat het voldoet aan de eisen van de activistische aandeelhouders, omdat de uitstoot van het concern in 2050 netto op nul zal uitkomen.

Hoewel Shells eigen plan brede steun kreeg, zal het toch rekening moeten houden met de uitkomst van de stemming. Die laat namelijk zien dat het aantal aandeelhouders dat vindt dat Shell meer werk moet maken van verduurzaming aan het groeien is. Beleggers maken zich in toenemende mate zorgen over de huidige strategie van het concern. Eerdere resoluties van Follow This kregen in het verleden beduidend minder steun dan de oproep van gisteren.

Ook bij andere oliemaatschappijen diende Follow This ‘vergroeningsresoluties’ in. Twee keer haalde het een meerderheid, beide dit jaar en beide, opvallend genoeg bij Amerikaanse oliemaatschappijen: Phillips66 en ConocoPhillips.

