Pensioenfonds ABP stopt stapsgewijs met beleggen in fossiele industrie

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, zoals olie- en gasconcerns. Het grootste pensioenfonds van Nederland doet dit naar aanleiding van diverse verontrustende klimaatrapporten die recent zijn verschenen, schrijft het bedrijf in een verklaring.

ABP geeft aan de beleggingen die het nog heeft in olie- en gassector en de kolenbranche stapsgewijs te verkopen. Het merendeel hiervan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn.

Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het ambtenarenpensioenfonds. Dat geld zit nu onder andere in gas- en oliebedrijven zoals Shell, BP en ExxonMobil. Het fonds - het grootste pensioenfonds van Nederland en een van de grootste ter wereld - gaat ervan uit dat dit besluit geen negatief effect op het langjarig rendement zal opleveren. Eerder onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van actiegroep NL Fossielvrij toonde aan dat ABP vijf procent rijker zou zijn geweest als het vijf jaar geleden al de fossiele belangen van de hand had gedaan.

Roep klinkt al langer

De roep richting ABP om te stoppen met fossiele beleggingen klinkt al langer. De actiegroep ABP Fossielvrij voert al vijf jaar actie om het pensioenfonds zo ver te krijgen en bereidde een rechtsgang voor. Ook vanuit ambtenaren en waterschappen klonk de roep om een klimaatneutraal pensioen.

Wij kunnen het bijna niet geloven. Wat een geweldig nieuws! Na protest en petities begrijpt @abppensioen eindelijk wat er moet gebeuren: stoppen met investeren in fossiel en bijdragen aan een duurzamere en veiligere toekomst! https://t.co/0wos5jJ3K9 — Rijksambtenaren voor een fossielvrij ABP (@RijksambtABP) 26 oktober 2021

ABP geldt met de 15 miljard aan fossiele beleggingen als fossiele gigant. Het aandeel hernieuwbare energie nam ook bij ABP de laatste jaren toe, maar net als bij bijvoorbeeld verzekeraars veel te langzaam om in de pas te lopen met het Klimaatakkoord van Parijs.

Als reactie op een eerder protest zei ABP-bestuurder Corien Wortmann nog dat ‘direct uit fossiel niet de oplossing was'. “Niet te verkroppen”, noemde Liset Meddens van ABP Fossielvrij het besluit van de pensioenreus om geld te blijven steken in fossiele energie. Werknemers kunnen namelijk niet switchen van pensioenfonds zoals dat bij een energiebedrijf of bank wél kan. Mede vanwege die druk ‘van onderaf’ beloofde ABP in 2022 met nieuwe groene plannen te komen voor het beheer van het fonds, bovendien zei het fonds ervoor te kiezen wel in de fossiele sector te blijven om in gesprek te kunnen blijven met bedrijven. Als aandeelhouder of verschaffer van vermogen kunnen financiële instellingen hun invloed uitoefenen om bijvoorbeeld Shell de groene kant op te bewegen, al wordt het effect van dit soort dialogen betwijfeld.

Nu kondigt het pensioenfonds dus aan helemaal te stoppen met fossiele beleggingen. Wortmann schrijft nu in een verklaring dat ABP een bijdrage wil leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. ‘ABP ziet onvoldoende kans om als aandeelhouder invloed op hen uit te oefenen en ze de overstap te laten maken naar duurzame energie.’

PME ook fossielvrij

ABP volgt in de voetsporen van pensioenfonds PME, dat begin september bekendmaakte uit olie en gas te zijn gestapt. Het fonds voor de grootmetaal belegt niet langer in de winning en distributie van olie en gas en steekt de vrijgekomen 1,2 miljard euro in schone energie, zoals netbeheer en energie-opslag. PME werd daarmee het eerste grote fonds dat niet alleen aankondigde de stap te zetten, maar het ook echt gedaan heeft. Ook het kleinere pensioenfonds Horeca en Catering is bezig fossiele belangen te verkopen.

Lees ook:

ABP Fossielvrij, nummer 1 in de Duurzame 100, eist een groen pensioen. ‘Het is óns geld’

ABP Fossielvrij verwoordt vol vuur de onvrede van de leraren, ambtenaren en agenten die geen pensioen willen dat wordt verdiend met beleggingen in viezigheid. En als pensioenfonds ABP niet luistert, gaan ze naar de rechter.