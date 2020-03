Pensioenen in gevaar door coronacrisis: financiële positie ABP keldert ver onder kritieke grens

De financiële positie van pensioenfonds ABP is in februari gedaald tot ver onder het kritische niveau door de wereldwijde angst voor het nieuwe coronavirus. Ook andere grote fondsen hebben het zwaar, omdat de aandelenkoersen afgelopen tijd flink zijn gekelderd.

De zogeheten dekkingsgraad van ABP, het grootste fonds van het land, is afgelopen maand gedaald met 5,4 procentpunt tot 88,7 procent. Dit betekent dat ABP voor elke euro die het ambtenarenfonds in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren, minder dan 89 eurocent in kas heeft.

Ook bij zorgfonds PFZW staan de zaken er slecht voor. Daar daalde de graadmeter tot 90,4 procent, van 95,7 procent eind januari. Bij de metaalfondsen PME en PMT zakte dekkingsgraad eind vorige maand tot 92,3 procent.

De grote fondsen hoeven dit jaar mede door tijdelijke ingrepen van de overheid geen kortingen door te voeren, maar de kans bestaat dat de pensioenen komende jaren alsnog omlaag moeten. In de sector wordt daarom met smart gewacht op de nadere uitwerking van het pensioenakkoord dat het kabinet, de werkgevers en de vakbonden vorig jaar overeenkwamen.

Historisch laag

Begin deze maand bleek al dat het nieuwe coronavirus zich gedraagt als een moker, met de pensioensector als kop-van-jut. Pensioenfondsen bleken in eind februari gezamenlijk niet meer genoeg vermogen in huis om te voldoen aan alle pensioenuitkeringen die zij voor nu en in de toekomst aan hun deelnemers beloofd hebben. De gemiddelde dekkingsgraad daalde in 29 dagen van 101 procent naar 95 procent, wat betekent dat er 95 cent in kas was voor elke toegezegde pensioen-euro. Voor het ABP is dat door dalende beurzen inmiddels dus 88,7 cent.

Wat de pensioenfondsen ook pijn doet: ze moeten almaar meer geld opzij zetten om al hun beloften waar te kunnen maken. Dat komt doordat de rekenrente daalde, waarmee fondsen berekenen hoeveel vermogen ze in huis moeten hebben om zichzelf financieel gezond te mogen noemen. Een lagere rekenrente betekent dat fondsen méér moeten sparen om later goed uit te komen. Ze hangt samen met de rente op Nederlandse staatsobligaties, die historisch laag ligt en in februari verder omlaag dook.

Of een pensioenfonds de uitkeringen van haar deelnemers moet verlagen, hangt af van het jaargemiddelde van zijn dekkingsgraad. Die lag begin maart met een gemiddelde van 102 procent nog wel boven de ondergrens van 100 procent. Maar dat jaargemiddelde wordt door de huidige financiële malaise vanzelf omlaag getrokken. Er is daardoor weinig meer over van de rust die verantwoordelijk minister Wouter Koolmees onlangs bracht in de sector. Afgelopen november besloot hij de regels voor wanneer fondsen moeten korten flink te versoepelen. Maar als de fondsen zo voortkwakkelen als afgelopen maand zijn ze volgend jaar alsnog aan de beurt. Tenzij Koolmees ze dan opnieuw uitstel geeft.

Risicovollere rendementen

Ondertussen praat hij samen met afgevaardigden van werkgevers- en werknemersbonden ook over een rigoureuze koerswijziging, zo lekte eerder uit via De Telegraaf. Bij het uitwerken van het vorig jaar afgesloten pensioen­akkoord ligt nu een fundamentele vraag op tafel, bevestigde een woordvoerder van het ministerie. Namelijk: is dat principe van een toegezegde hoogte van je pensioenuitkering nog wel van deze tijd?

Want bij een toezegging moet een fonds ook min of meer kunnen garanderen dat het genoeg vermogen in kas heeft om die toezegging waar te maken, hebben Koolmees en toezichthouder De Nederlandsche Bank altijd gezegd. Vandaar dat fondsen de verwachte groei van hun vermogen moeten berekenen op basis van risicovrij rendement, beleggingswinst die ze sowieso gaan waarmaken. En dan kom je al snel uit bij die veilige staatsobligaties. Die leveren nu historisch weinig op, iets wat de komende jaren niet lijkt te veranderen.

Laat je de garantie op de hoogte van pensioenen wat meer los, dan zouden fondsen ook wat van de rendementen op risicovollere beleggingen mogen incalculeren. Dan tellen hun investeringen in aandelen en vastgoed dus niet alleen mee voor de huidige balans, maar ook bij het berekenen van de verwachte groei. Waardoor ze nu minder in huis hoeven te hebben. Voordeel is dat die risicovollere rendementen al snel een stuk hoger uitvallen dan die op de veilige staatsobligaties. Nadeel is dat ze onvoorspelbaarder zijn, veel heftiger kunnen schommelen. Dat blijkt wel nu de wereld in de greep is van het nieuwe coronavirus.