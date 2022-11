Pensioen van de zorgsector gaat met 6 procent omhoog

Nee, de aangekondigde pensioenverhoging is niet genoeg om de gedaalde koopkracht van ouderen helemaal te compenseren. Maar, zo zegt voorzitter Joanne Kellermann van zorgfonds PFZW, met de indexatie van 6 procent vanaf januari kan ze in ieder geval een ‘een deel van de pijn opvangen’.

PFZW gaat over de pensioenen van in totaal zo’n drie miljoen (oud-)werknemers en gepensioneerden uit de zorgsector. Gepensioneerden zullen hun uitkering vanaf januari zien stijgen, werknemers gaan er in de opbouw van hun oudedagsvoorziening op vooruit. De verhoging komt volledig uit het huidige vermogen van het fonds, dat eind september ruim 217 miljard euro bedroeg. Dat betekent dat de pensioenpremies die werknemers en werkgevers maandelijks afdragen er dus niet door omhoog hoeven.

6 procent is een forse verhoging, en komt nog bovenop de verhoging van 2,7 procent die vorige maand al inging. Maar de consumentenprijzen stegen harder. Tussen september 2021 en september van dit jaar, de periode waarnaar PFZW kijkt bij het jaarlijkse indexatiebesluit, ging het om een prijsinflatie van 14,5 procent. Er was niet genoeg financiële ruimte om daar helemaal voor te compenseren, zegt het zorgfonds.

Gestegen marktrente geeft fondsen ruimte

Dat er toch heel wat mogelijk is dit jaar, in elk geval veel méér dan in afgelopen jaren, komt door de gestegen marktrente. Aan de hand daarvan moeten fondsen berekenen over hoeveel vermogen zij nu moeten beschikken om aan alle beloofde pensioenuitkeringen toe kunnen voldoen. Hoe hoger de rente, hoe minder zij in kas hoeven te hebben, en hoe meer er dus naar de gepensioneerden kan.

De afgelopen twaalf jaar was de situatie totaal anders. Toen was de rente zo laag dat verhogingen totaal uit zicht raakten. Sterker, er was een constante dreiging dat de pensioenen omlaag moesten. In 2022 begon de rente eindelijk hard te stijgen. Centrale banken in de Verenigde Staten en in Europa schroefden hun beleidsrentes op om de eveneens hoge inflatie te bestrijden, en pensioenfondsen profiteren daar nu van.

Wat daarnaast nog helpt is dat het kabinet de regels rondom het uitdelen van fondsvermogen tijdelijk heeft versoepeld. Om te kijken of de pensioenen omhoog kunnen, kijken fondsen naar hun dekkingsgraad. Dat is een graadmeter die laat zien in hoeverre de beloofde uitkeringen zijn gedekt door het vermogen in een fonds.

Door soepeler regels kunnen pensioenfondsen eindelijk weer wat uitdelen

Eigenlijk moest de dekkingsgraad het afgelopen jaar gemiddeld boven de 110 procent liggen om indexatie mogelijk te maken. Maar met ingang van de versoepelde regelgeving ligt die ondergrens op slechts 105 procent.

Dat maakt veel uit. Bij PFZW bedroeg het jaargemiddelde van de dekkingsgraad eind september ongeveer 109 procent, waardoor een pensioenverhoging zonder de versoepeling van het kabinet dus niet mogelijk was geweest. Later deze maand komen de andere grote pensioenfondsen met hun indexatiebesluiten. Ook zij staan er gemiddeld goed voor met hun dekkingsgraad, en zullen ook eindelijk weer wat kunnen uitdelen.

Ondertussen debatteert de Tweede Kamer over de invoering van een heel nieuw pensioenstelsel. Daarin komen termen als ‘dekkingsgraad’ helemaal te vervallen, omdat gepensioneerden en werknemers in dat nieuwe stelsel niet meer met elkaar in één grote pot zitten. Iedereen heeft dan zijn eigen potje, wat generatieconflicten moet voorkomen.

Lees ook:

PvdA en GroenLinks stellen harde eis voor steun aan pensioenwet

PvdA en GroenLinks willen pas definitief instemmen met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen als er in 2028 een pensioenplicht wordt ingevoerd zodra blijkt dat het aantal werknemers zonder pensioenopbouw in dat jaar niet is gehalveerd.