Paul Tang: ‘Nederland is naïef, belastingontwijking is een duistere praktijk’

Aan het nieuws over demissionair minister Hoekstra, die ruim 26.000 euro investeerde in het op de Maagdeneilanden gevestigde bedrijf van een vriend, ziet Paul Tang dat Nederland behoorlijk naïef is. “De doos van Pandora is nu echt opengegaan. Daar zitten dingen in die het daglicht niet kunnen verdragen. Ook Nederlandse politici duiken op waar criminelen hun zaken verbergen. Het toont opnieuw het gemak waarmee politici in Nederland denken over dergelijke constructies.”

Die naïviteit is volstrekt onterecht, zegt Tang, die in Brussel weet hoe politici uit andere Europese landen ertegenaan kijken. “Hoekstra staat nu schouder aan schouder met de Italiaanse maffia, die ook zulke schimmige belastingconstructies gebruikt. Het verweer in Nederland is altijd dat iedereen het doet, dat het niet verboden is. Maar dat is in mijn ogen een naïeve voorstelling van zaken.”

Duistere constructies juist bestrijden

Het gaat om niet minder dan ‘duistere praktijken’, waar Hoekstra in de ogen van de PvdA-politicus als (destijds) senator van had moeten wegblijven. “In Europa is er niet voor niets een extra controle op mensen met een functie in het openbaar bestuur.” Juist die zouden zich niet moeten inlaten met duistere constructies, maar ze moeten bestrijden. “Als senator investeerde Hoekstra in een belastingparadijs, daarna werd hij de minister die het belastingparadijs Nederland in stand hield.”

Want volgens Tang is ook Nederland een belastingparadijs. “Dat was voor Nederland schrikken, maar in de rest van Europa is dat allang bekend. Nederland wedijvert met Ierland en Luxemburg voor de plek van wereldkampioen belastingontwijking. Het kan zeker ook anders. In Duitsland bijvoorbeeld zijn de regels veel strenger.”

Paul Tang tijdens de lancering van het EU Tax Observatory. Beeld REUTERS

Meer regels vanuit de EU?

Ook vanuit de Europese Commissie zouden de regels nog verder kunnen worden aangescherpt. Volgens Tang kunnen de Europese landen nog deze week maatregelen nemen. “De Europese lijst van belastingparadijzen is incompleet. Ook de manier waarop die lijst tot stand komt, moet worden veranderd. Dinsdag komen de ministers van financiën bij elkaar. Dan zouden ze een begin kunnen maken met die veranderingen.” Volgens Tang mag de Nederlandse minister Hoekstra aan dat gesprek even niet deelnemen.

Tang heeft overigens niet de illusie dat de Europese ministers dinsdag al met aanpassingen zullen komen. Maar op de langere termijn komt daar, denkt hij, wel verandering in. “Ik denk wel dat deze onthullingen voor de Europese Commissie aanleiding zullen zijn om strenger te worden”, zegt hij.

De woordvoerder van de Europese Commissie wilde niet reageren op de onthullingen uit de Pandora Papers, behalve dat de Europese Commissie zijn strijd met belastingontwijking zal voortzetten en dat ze die strijd voert ‘op alle niveaus’. Er zullen de komende tijd op dit terrein nadere voorstellen volgen, zei de woordvoerder ook, die ook daar geen verdere toelichting op wilde geven.

