Paprika’s en courgettes vliegen voor topprijzen de kas uit

De groene courgettes van Bert Doelman uit De Lier zijn sinds deze week ineens drie keer zoveel waard. Dat komt omdat zijn courgettes in de Nederlandse supermarkten worden verkocht. “Supermarktproducten zijn op dit moment niet aan te slepen”, zegt hij doelend op hamsterend Nederland. Lachend: “Ik dacht eerst dat het wel mee zou vallen. Nou echt niet, toen ik boodschappen ging doen waren alle schappen leeg.”

De prijsstijging voor zijn courgettes komt niet alleen door de run op supermarktproducten, maar vooral doordat de import van groenten uit landen die – vanwege het nieuwe coronavirus – in lockdown zitten terugloopt. “Groene courgettes die in Nederlandse schappen liggen worden met name uit Spanje geïmporteerd”, zegt Doelman. De aanvoer daarvan is verminderd omdat het land de grenzen heeft gesloten. Daarmee valt voor Nederlandse telers, zoals Doelman, een deel van de concurrentie op de ­afzetmarkt weg.

Datzelfde ziet Harvest House, een bedrijf dat paprika’s, tomaten en komkommers vermarkt voor meer dan veertig groentetelers. “Het gaat nu inderdaad goed in deze sectoren”, zegt een woordvoerder. “Dat andere Europese landen de grenzen op slot doen, zorgt ervoor dat de prijzen van deze groenten omhoog gaan.”

Spanje

Volgens groothandelaar van groenten Combilo B.V. heeft de prijsstijging – zeker als het gaat om paprika’s – ook te maken met het feit dat de supermarkten vorige week nog weinig paprika’s op voorraad hadden. Daardoor was er weinig van op het moment dat mensen zijn gaan inslaan.

“Dat de voorraad in de meeste supermarkten beperkt was, komt doordat het paprikaseizoen in Spanje ten einde liep. De laatste paprika’s van een seizoen blijven vaak niet lang houdbaar, dus supermarkten willen daar maar een beperkt aantal van hebben.” Tegelijkertijd zorgde het nieuwe coronavirus ervoor dat Spanje terughoudender werd met aanvoeren. Daar komt nog eens bij dat vorige week de Nederlandse paprika’s nog net niet rijp genoeg waren om verkocht te worden”, aldus een medewerker van de groothandel.

Geel of groen

De medewerker maakt de simpele som: “Dan heb je dus kleinere voor­raden bij supermarkten maar wel een toename in de vraag, en dat maakt dat de prijs omhoog gaat.” Inmiddels zijn de eerste Nederlandse paprika’s wel klaar om verkocht te worden. Bij Combilo B.V. zien ze: vorige week werd voor 5 kilo paprika nog 8 euro neergelegd, nu is dat ongeveer 11 euro.

Toch is het niet zo dat de economische effecten van Covid-19 aan courgettekweker Doelman voorbijgaan. De gele courgettes die hij kweekt, verkoopt hij normaal aan Nederlandse horecazaken en aan landen in het Midden-Oosten. “De horeca is dicht en het luchttransport ligt op z’n gat”, zegt Doelman. “Het is dus een beetje dubbel. Als ik nu alleen groene courgettes had, dan was mijn omzet echt goed geweest deze week.” Hij blijft er kalm onder: “Je weet het nooit in deze wereld. Vorige week was de vraag naar gele courgettes nog hoog. Toen dacht ik: had ik maar alleen gele.”

Lees ook:

De olieruzie tussen Rusland en Saudi-Arabië komt ‘coronalanden’ goed uit

Door een ruzie tussen Rusland en Saudi-Arabië zijn de olieprijzen heel laag. Blijft dat zo?