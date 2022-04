Pandemie schaadt Chinese economie meer dan de oorlog

Honderden schepen liggen voor de haven van Shanghai te wachten tot ze mogen binnenvaren. Werknemers die zichzelf opsloten in fabrieken – de lockdown zou immers maar vijf dagen duren – hebben geen grondstoffen of onderdelen meer om mee te werken. Wat ze produceren, krijgen ze niet weg. Andere arbeiders, distributeurs of chauffeurs kunnen niet op hun werk komen, omdat het openbaar vervoer stilligt.

De lockdown van Shanghai begint de economie fors pijn te doen. En niet alleen daar, want op verschillende plekken in het land loopt de economie vast. Veel steden zijn deels in lockdown. Wie erheen wil voor zaken, moet negatieve tests overleggen en in enkele gevallen in quarantaine. “Producten liggen soms weken bij de douane omdat ze eerst moeten worden getest op het coronavirus”, vertelt Christoph Schrempp, het hoofd van de Europese Kamer van Koophandel in Tianjin. Die stad zat in januari in lockdown.

Schrempp kijkt gepijnigd. De vertegenwoordigers van het Europese bedrijfsleven in China zien altijd wel gouden randjes om donderwolken. Maar in een online persconferentie deze week waren er uitsluitend bedrukte gezichten. Van Tesla’s megafabriek, die twaalf dagen dicht gaat, tot kleine importeurs in het achterland – alle bedrijvigheid in China heeft last van het zerocovidbeleid.

Voorspellingen kunnen in de prullenbak

Dat de economie dit jaar met 5,5 procent groeit, zoals premier Li Keqiang vorige maand nog voorspelde, lijkt nu onhaalbaar. De dienstensector kromp in maart in het sterkste tempo sinds het begin van de epidemie in 2020, bleek uit onderzoek door het Chinese medium Caixin onder private bedrijven. Peking rekende erop dat mensen dit jaar meer zouden gaan uitgeven, maar daar lijkt het vooralsnog niet op. Ook andere belangrijke indexen daalden de afgelopen maanden.

Dat is niet alleen een Chinees probleem. De Chinese economie is goed voor een kwart van de wereldwijde economische groei. De schepen die voor de haven van Shanghai wachten, gooien de wereldwijde bevoorradingsketens in de war. Eerder al zorgde de covidcrisis wereldwijd voor een tekort aan fietsen, chips, onderdelen voor elektronica en hoge prijzen voor containers. De verwachting is dat deze tekorten niet snel overgaan.

De haven van Shanghai is een van de grootste ter wereld. Het bestuur beweerde afgelopen week dat de haven normaal functioneert. Maar het ‘gesloten circuit’ dat de haven hanteert, werkt maar deels. Vracht wordt wel van de schepen gehaald, maar komt de stad niet uit omdat veel chauffeurs de haven niet in mogen. Op basis van informatie die de Europese ondernemersvereniging van haar leden krijgt, schat ze in dat er op dit moment 40 procent minder vracht wordt afgehandeld.

Falende bestuurders moeten weg

Shanghai zet alles op alles om de economie gewoon door te laten draaien, maar het lijkt een ondoenlijke opdracht. Partijbons Sun Chunlan, die het land rondreist om falende bestuurders opzij te schuiven en covidbrandhaarden met harde maatregelen uit te trappen, nam ook de leiding over in Shanghai. Quarantainecentra, noodziekenhuizen en testlocaties worden uitgebreid, als het aan haar ligt.

Tijdens een inspectiebezoek zei ze dat het stadsbestuur streng en snel moet optreden, maar ze wil ook dat de economie er geen last van heeft. “We moeten ook zorgen voor de normale werking van havens en scheepvaart, en de stabiliteit en onbelemmerde stroom van toeleveringsketens en industriële ketens”, aldus Sun Chunlan.

De centrale regering in Peking maakte vorige week nog eens duidelijk dat China voorlopig vasthoudt aan het volledig uitroeien van iedere coronabesmetting, met een nieuw groot noodhospitaal in Shanghai. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de economie prioriteit krijgt.

