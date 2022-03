Pakketbezorgers in zwaar weer: ‘Als we efficiënter werken, gaat het jaar erop het tarief omlaag’

“Weet je zeker dat je mij wilt interviewen? Als ik eenmaal begin kan ik niet meer stoppen hoor”, waarschuwt de ondernemer die om privacy- redenen niet met zijn naam in de krant wil. Hij werkt al jaren in de pakketbezorging en maakt zich grote zorgen over ‘het wereldje’, want daar gaat volgens hem van alles mis.

Hij is een zogenoemde ‘onderaannemer’. Hij bezorgt pakketten voor met name PostNL en DHL maar is zelf verantwoordelijk voor de kosten van zijn bussen (dertig dieselbussen), verzekeringen, brandstof en personeel (veertig werknemers). Onderaannemers worden hard geraakt door de hoge brandstofprijzen. Zelf is hij nu per week 900 euro extra kwijt aan de pomp.

Zijn grootste opdrachtgever, PostNL, ziet dat ook en komt met een eenmalige tegemoetkoming. De hoogte daarvan wordt begin april bekendgemaakt. Het bedrag is gebaseerd op het aantal gereden kilometers in maart. “Een druppel op een gloeiende plaat”, zegt de zelfstandige pakketbezorger nu al. “Een bezorger maakt weinig kilometers, maar verbruikt juist veel brandstof op korte afstanden. Constant gas geven en weer stoppen en de motor die blijft draaien.”

Liever een hoger bedrag per succesvolle levering

Nee, onderaannemers krijgen liever meer betaald per succesvolle stop, want daar verdienen ze hun geld mee. Het gaat dan om een bedrag per afgeleverd pakketje. Is iemand niet thuis en moet een pakketje terug naar het depot, dan krijgt de onderaannemer er ook geen geld voor.

En dat maakt de onderaannemers, verenigd in de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD), ook zenuwachtig, want de afgelopen twee jaar lag het aantal succesvolle stops heel hoog. Door lockdowns en thuiswerkadviezen bestelden mensen veel vaker spullen online én waren ze vaker thuis om die spullen in ontvangst te nemen.

Helaas dalen de tarieven per succesvolle stop al jaren. Dat komt door het toegenomen pakketvolume, zegt een woordvoerder van PostNL: “Per straat en adres wordt meer besteld. Een bezorger kan dus meer pakketten wegbrengen in dezelfde tijd. De onderaannemer profiteert daarvan met een hogere omzet.”

De onderaannemer: “Als mijn personeel in een jaar veel pakketten bezorgt, gaat het tarief in het jaar daarop omlaag omdat ze efficiënter werken.”

Kijken naar drukke weken

Om nieuwe tarieven te bepalen kijkt PostNL naar het pakketvolume in een aantal weken in het afgelopen jaar en het verwachte pakketvolume in een komend jaar. “Het probleem is dat ze de drukke weken van vorig jaar als referentie nemen en niet bijvoorbeeld een jaargemiddelde. En die coronadrukte kunnen we straks echt niet meer verwachten”, legt de onderaannemer uit. “Dan krijg je dus minder per stop, en minder stops.”

PostNL ontkent dat drukke lockdownweken worden meegenomen bij het berekenen van nieuwe tarieven. Welke weken wel worden meegenomen is onduidelijk, dat verschilt ook per jaar. Onderaannemers krijgen dit wel te horen in de tariefonderhandelingen, zegt de pakketreus die 70 procent van zijn pakketbezorging uitbesteedt aan onderaannemers.

Voorzitter van de belangenvereniging Ruud Wassenaar daagde PostNL vorig jaar voor de rechter om betere tarieven af te dwingen. De zaak moet nog voor de rechter komen, maar Wassenaar verloor PostNL als opdrachtgever. Volgens de belangenclub werkt het de tariefdaling in de hand dat steeds meer partijen het werk uitbesteden, en niet altijd volgens de regels.

Neefjes inschakelen

De onderaannemer die Trouw heeft gesproken ziet het ook: “Van die bestelbusjes die een deel van hun pakketten overladen in personenauto’s. Dan laten ze een neefje of kennis een deel van het werk zwart doen omdat ze het alleen niet redden. Dat is slecht voor de sector.” Een van zijn collega’s kreeg onlangs een nieuw tariefvoorstel van PostNL en besluit nu met zijn bedrijf te stoppen. “Hij zou er nog heel weinig aan overhouden dus hij verkoopt zijn bussen en kapt ermee. Heel stoer.”

En hijzelf? “Ik ga door, maar probeer te verduurzamen, ik heb eerder twee elektrische bussen besteld. Modellen waarmee je twee dagen kunt rijden zonder tussendoor te moeten opladen, dan pas is het voor dit werk aantrekkelijk.” PostNL stimuleert die verduurzaming en komt bezorgers die daarin willen investeren ook financieel tegemoet.

De volledige naam en gegevens van de onderaannemer zijn bekend bij de hoofdredactie.

