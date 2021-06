Overname van RTL België door DPG Media past in het streven ‘nationaal kampioen’ te worden

De betrokken bedrijven hielden zelf de kaken dit weekend nog op elkaar, maar de Belgische zakenkrant De Tijd weet het zeker: mediaconcern DPG Media, dat vorige week achter het net viste bij zijn pogingen om RTL Nederland over te nemen, wordt nu wel eigenaar van de Belgische RTL-poot.

Dat zou dan een nieuwe stap zijn op weg naar een herverkaveling van het Europese medialandschap. Grote mediabedrijven willen nog groter worden, met een ‘nationale kampioen’ per land, om de concurrentie met techreuzen als Google en Facebook aan te kunnen.

Marktaandeel dat kan opboksen tegen Google en Facebook

Die term ‘nationaal kampioen’ komt van Thomas Rabe. Dat is de hoogste baas van het Duitse mediaconcern Bertelsmann, en dat concern is weer grootaandeelhouder in de RTL Group (met een belang van 76 procent). Een klein jaar geleden legde hij in de Financial Times uit hoe belangrijk schaalgrootte is voor mediabedrijven.

Europese concerns dreigen kopje onder geduwd te worden, legde Rabe uit, niet alleen door Google en Facebook, maar ook door streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime. De enige manier om het hoofd boven water te houden, is door per land de grootste te worden, met een marktaandeel dat althans binnen de landsgrenzen kan opboksen tegen de Amerikaanse concurrenten.

Dat is ook de strategie van DPG Media. Dit van oorsprong Vlaamse bedrijf is in Nederland uitgever van onder meer Trouw, de Volkskrant, het AD en een aantal regionale dagbladen, en is ook eigenaar van radiozenders (QMusic) en onlinediensten (zoals Independer). Ruim een jaar geleden sloeg het concern een grote slag door de overname van de Nederlandse tak van Sanoma, met onder veel meer Libelle, Donald Duck en Nu.nl.

Als bijen op en pot honing

Een ‘nationaal kampioen’ is DPG Media daarmee misschien nog niet, maar het concern denkt nu wel de concurrentie met de techreuzen aan te kunnen, althans in Nederland. Het bereikt inmiddels naar eigen zeggen elke maand 84 procent van alle Nederlanders, niet veel minder dan Facebook (88 procent) en Google (91 procent).

Op de advertentiemarkt is dat van groot belang. Al die data van bezoekers, daar komen adverteerders op af als bijen op een pot honing, want die data stellen hen in staat gericht reclame te maken.

Maar tot nu toe is het vooral Google dat daarvan profijt heeft. Veel adverteerders kopen hun reclame bij deze techgigant in. Van elke euro die een adverteerder besteedt aan reclame via een van de kanalen van DPG Media, blijft 49 cent bij Google hangen. Daar wil DPG Media een eind aan maken, en daar is allereerst omvang voor nodig.

Onderdelen te koop

Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat DPG Media ook een oogje had op onderdelen van de RTL Group. Bij de overname van RTL Nederland werd het concern de loef afgestoken door Talpa – de twee kondigden afgelopen week een joint venture aan – maar het lijkt er nu wel in te slagen om RTL België binnen te halen. Dat doet het samen met de Belgische uitgeversgroep Rossel. Volgens De Tijd is daar een kwart miljard euro mee gemoeid.

Dat de RTL Group onderdelen te koop zet, is evenmin vreemd: waar het bedrijf geen kans ziet om nationaal kampioen te worden – zoals kennelijk in België – trekt het zich liever terug.

Die hele nationalekampioenenstrategie moet trouwens nog wel één hindernis nemen: in veel landen bestaan mededingingsregels die moeten voorkomen dat bedrijven in een bepaalde branche te dominant worden. Ook in Nederland: de deal tussen Talpa en RTL Nederland kan pas doorgaan als de Autoriteit Consument en Markt niet dwars gaat liggen.

Lees ook:

RTL en Talpa slaan de handen ineen, maar wordt de televisiekijker er beter van?

Met Talpa in de zak heeft RTL een concurrent minder. Wat zijn de gevolgen voor het Nederlandse televisielandschap?