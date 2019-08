Overleven als camping? Boomhutten zijn de oplossing

Het aantal campings daalt snel. Om te overleven kiezen ondernemers voor woonwagens en boomhutten.

Momenteel telt Nederland nog een kleine 2200 campings. Vooral de traditionele kampeerparken verdwijnen, zegt Marieke Ruijzing van campingadviesbureau SAMR. “Campings met een groot grasveld waar rijen tenten elkaar opvolgen.” Het zijn campings die niet of nauwelijks veranderen, omschrijft Ruijzing. Waar het animatieprogramma voor kinderen nog uit foldertjes gehaald moet worden, terwijl een moderne camping daar allang een app voor heeft.

“Wat je bij veel van deze parken ziet is dat zij leven van vaste klanten, die vrijwel jaarlijks terugkomen. Maar de nieuwe generatie heeft minder interesse in deze kampeervorm en wil geen vaste vakantieplaats meer”, stelt Ruijzing, die verwacht dat de ingezette daling van het aantal campings nog wel even aanhoudt. Toch spreekt ze tegen dat de kampeerbehoefte van Nederlanders afneemt. Sterker nog, de interesse in een vakantie in de buitenlucht neem juist toe. “Maar de behoefte verandert wel. Mensen willen meer comfort en luxe”, zegt Ruijzing. “Ze zoeken meer de rust in de natuur.”

Omgebouwde rioolbuizen

Dat leidt tot rigoureuze veranderingen, ziet ook Ellen Kok-Hendriks van kampeervereniging Vekabo. Uitstekende wifi en een spic en span sanitair is niet meer genoeg. Campings maken een metamorfose door tot vakantiepark met bijvoorbeeld boomhutten, omgebouwde rioolbuizen of pipowagens. Daarvoor gebruiken campingeigenaren onder meer het grasveld waar van oorsprong kampeerders hun tentje opzetten. “Mensen willen gewoon iets nieuws proberen”, zegt Kok-Hendriks. Langzamerhand richten campings zich vaker op specifieke groepen vakantiegangers, denkt ook Ruijzing. Ze haalt de ecologische vakantieparken aan als voorbeeld. “Daar kun je biologisch eten en is het park compleet gefocust op milieuvriendelijk zijn.”

Bert van de Maat is zo’n ondernemer die de keuze heeft gemaakt voor drastische vernieuwing van de camping. Op zijn park in Twente kun je behalve in boomhutten ook verblijven in kinderbungalows, die van binnen een kasteel of voetbalstadion moeten voorstellen. De gang is daar een spelerstunnel en de woonkamer is omgedoopt tot spelershome. Bovendien is zo’n kinderbungalow ingericht voor de behoeftes van een gezin.

Achterstand

Een noodgreep was het niet voor Van de Maat, maar hij zag wel dat zijn standaard aanbod van huisjes en tenten niet meer voldoende waren. “Wat ik heel veel zie gebeuren is dat campinghouders denken dat ze het zo nog wel een tijdje kunnen uithouden. Maar als je dat te lang denkt, haal je de achterstand niet meer in.”

Sommige traditionele grasveldcampings willen best overstappen naar boomhutten, kinderbungalows en andere varianten, maar mogen dat simpelweg niet van de gemeente. “En dat kost ze de kop. Ze kunnen daardoor niet vernieuwen en moeten sluiten”, zegt Kok-Hendriks. Campingondernemer Van de Maat krijgt van de gemeente wel alle ruimte en blijft dan ook bouwen. De volgende bungalow staat al in de planning. “We zitten aan de Regge, dus maken we huisjes rondom het water. Lekker slapen tussen de vissen.”

