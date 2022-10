Overheid verzamelt tweets zonder dat je het weet. ‘Problematisch’, stellen experts

Zonder dat twitteraars het weten, verzamelt de overheid hun berichten om reacties te peilen op het beleid. Onder meer het ministerie van sociale zaken, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan op die manier te werk, blijkt uit een rondvraag van Trouw en IT-vakblad AG Connect. Volgens deskundigen is deze werkwijze problematisch, omdat gebruikers ten onrechte niet worden geïnformeerd.

Overheden gebruiken voor het verzamelen en analyseren van (kritische) tweets tools van commerciële bedrijven als Coosto, Obi4wan en Twittertap. Deze tools ‘tappen’ Twitter, verzamelen op grote schaal (anonieme) berichten en maken deze geschikt voor data-analyse. Het gaat om vragen van twitteraars, berichten waar de betreffende overheid in wordt genoemd door bijvoorbeeld opiniemakers, of nieuwsartikelen en reacties daarop.

Betrokkenen informeren

Overheden zeggen dat het doel is om signalen uit de samenleving op te pikken en te rapporteren over het sentiment dat heerst over een bepaald thema. Ook worden de tools gebruikt om vragen te beantwoorden en mediaberichten in de gaten te houden. Daarmee willen ze de ‘dienstverlening, het beleid en regelingen’ verbeteren.

Volgens Floor Terra, adviseur bij Privacy Company, worden de tweets weliswaar verstuurd om door de wereld gelezen te worden, maar is er door gebruikers alleen toestemming voor publicatie gegeven aan Twitter. Aan de overheid is geen toestemming gegeven om analyses op die tweets los te laten. “Er is dan sprake van een nieuw doel, dus je moet dan opnieuw toestemming vragen van gebruikers.”

Iedere twitteraar zou volgens Terra geïnformeerd moeten worden over persoonsgegevens die worden opgeslagen. “Daar zit gewoon een heel groot probleem. Je mag volgens de privacywet (de AVG) geen gegevens verwerken zonder betrokkenen te informeren.”

Gegevens over afkomst en seksuele gedrag

Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verzamelde afgelopen jaren duizenden geanonimiseerde tweets over klimaatverandering en ‘nationale identiteit’ voor twee onderzoeken naar deze thema’s. Daarbij werden als ‘bijvangst’ ook bijzondere persoonsgegevens van twitteraars verzameld, zoals religieuze overtuiging, etnische afkomst, iemands seksuele gedrag of politieke opvattingen. Dat blijkt uit het verwerkingsregister waarin overheden moeten melden welke gegevens zij verzamelen.

De zeer persoonlijke informatie zoals afkomst of religie zijn niet het doel van het onderzoek, legt een woordvoerder van SCP uit. “Maar van tevoren kon niet uitgesloten worden dat de tweets bijzondere persoonsgegevens zouden bevatten.”

Hoe overheid functioneert

Het ministerie van sociale zaken (SZW) verzamelde ook informatie waaruit de politieke opvattingen en de beroepen van betrokkenen blijken. Het ministerie wil daarbij het sentiment over hun beleid binnen de samenleving peilen. ‘Uitgangspunt is dat alleen namen van politici en opinieleiders worden aangehaald in analyses’, schrijft een woordvoerder. De NVWA verzamelt met de tweets ook IP-adressen en biografische gegevens van Twitterprofielen.

Dat overheden Twitterberichten analyseren heeft vaak een pragmatische reden. Het is volgens hen het enige platform dat zonder toestemming van de gebruiker toestaat berichten op te slaan. Verschillende experts plaatsen daar grote vraagtekens bij. Burgers hebben het recht om te weten wat er met hun gegevens gebeurt en waarvoor ze worden gebruikt.

“Ze moeten de betrokkenen mijn inziens op de hoogte brengen indien ze tweets en accountgegevens opslaan", zegt internetrecht-jurist en rechtswetenschapper Mathieu Paapst. “Eigenlijk is het opmerkelijk dat de overheid als betalende opdrachtgever dit niet gewoon eist van Coosto.”

Statistische doeleinden

“Het is een wijdverbreid misverstand dat de AVG niet van toepassing zou zijn op openbare informatie, zoals tweets", zegt hoogleraar ICT en privaatrecht Frederik Zuiderveen Borgesius.

Voor het SCP geldt naar eigen zeggen een uitzondering. Het zou niet nodig zijn om toestemming te vragen en te informeren, omdat het hier gaat om onderzoek voor statistische doeleinden.

Een van de tools die het SCP gebruikt, Coosto, zegt in een reactie de ontwikkelingen ‘die leiden tot meer duidelijkheid en begrip rondom privacy en datagebruik’ aan te moedigen. “Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet”, zegt Paul van den Broek van Coosto, “en het handelen hiernaar is een vast onderdeel van onze productontwikkeling en bedrijfsvoering.”

