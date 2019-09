Overheid schakelt hulp in om meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen

Het is tijd om hulp in te schakelen, om toe te geven dat het de overheid niet op eigen kracht lukt zich aan de zogeheten banenafspraak te houden. Staatssecretaris Tamara van Ark (sociale zaken) geeft het ruiterlijk toe. Zes jaar terug sprak het kabinet met werkgevers af dat er 125.000 banen moeten komen voor mensen met afstand tot de arbeidsmark, 100.000 in de private sector, 25.000 bij de overheid, en dat vóór 2025.

Maar al direct bleek de markt daar een stuk voortvarender in dan de overheid. De staatssecretaris stelde onlangs het ‘boegbeeld’ van de marktsector aan om ook overheidswerkgevers te inspireren: Aart van der Gaag, oud-directeur van de belangenvereniging voor uitzendbureaus ABU.

Het gaat om mensen die niet op eigen kracht een minimuminkomen kunnen verdienen. Bijvoorbeeld omdat ze een psychische beperking hebben, van het praktijkonderwijs komen of een indicatie hebben voor de sociale werkvoorziening.

Op één hoop

Van der Gaag wist met zijn team private werkgevers te inspireren in totaal 44.000 mensen uit deze doelgroep aan te nemen, 13.000 boven de tussentijdse doelstelling. De overheid strandde eind vorig jaar op nog geen 8000, slechts tweederde van haar streefaantal. Van Ark kondigde net voor het zomerreces aan dat ze de aantallen van de markt- en overheidssector vanaf nu op één hoop gooit. Dan is het tussentijdse doelstelling van 43.000 namelijk wél gehaald. Het wetsvoorstel om dat mogelijk te maken stuurt ze dit najaar naar de Tweede Kamer.

Daarnaast vestigt ze haar hoop dus mede op Van der Gaag, die zijn inspirerende rol nu ook bij de overheid gaat vervullen. Die taak ziet er grotendeels hetzelfde uit, zegt hij. “Het is vooral belangrijk om werkgevers te laten zien dat het kan. Dan krijg je vanzelf ambassadeurs die andere werkgevers weer inspireren.”

In het bedrijfsleven heeft zich al zo’n ‘kopgroep’ aan geïnspireerde werkgevers gevormd, in de publieke sector nog niet. Dat probeert Van der Gaag te veranderen met een keur aan workshops en gesprekken om weerstand weg te halen.

Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen markt en overheid. “Werkgevers in de publieke sector hebben minder vrijheid. Ze zitten meer vast in protocollen, hiërarchie en budgetten die niet overal voor ingezet mogen worden.”

Meer begrip

Ook is er vaker vast beleid voor sollicitatieprocedures, merkt Van der Gaag. “Vacatures die eerst alleen voor intern personeel beschikbaar komen bijvoorbeeld, en daarna voor overheidspersoneel in omliggende regio’s en pas dáárna misschien een keer extern. Dat helpt natuurlijk niet om mensen van buiten aan te trekken.” Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf hebben die restricties veel minder, zegt hij. “Dat zijn werelden van verschil.”

Anderzijds is de overheidssector groot, met in potentie dus veel plekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn veertien sectoren, van gemeenten tot onderwijs, en van defensie en politie tot de ministeries in Den Haag.

De meeste winst valt te behalen met beter zicht op wie er onder de banenafspraak valt, zegt Van der Gaag. Met meer begrip van aantallen en van hun kennis en vaardigheden valt beter te matchen tussen werkgevers en werkzoekenden.

Lees ook:

Steeds meer meer arbeidsbeperkten aan het werk

Over een paar jaar moeten 125.000 mensen met een beperking een baan hebben. Een tussenstand.

Overheid laat het bedrijfsleven banen creëren voor arbeidsbeperkten, want zelf lukt het niet

Voor arbeidsbeperkten moeten er 125.000 banen komen. Bij de overheid of bij bedrijven, dat maakt de staatssecretaris niet uit.