Overheid reageert snel op kritiek ondernemers: ‘Chapeau!’

Het was dé vraag die het Nederlandse bedrijfsleven afgelopen weken bezighield: gaat de overheid in deze ongekende crisis snel én makkelijk de financiële redding bieden, die zij belooft?

Daar lijkt het inmiddels wel op, al gaat het wel met horten en stoten. De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (Togs), waarbij ondernemers financiële lucht krijgen via een eenmalige gift van 4000 euro, was niet direct een schot in de roos. Vrijdag bleek dat de noodregeling voor bepaalde getroffen sectoren niet geldt. Zo mochten winkels die dicht moesten er wel een beroep op doen, maar winkels die open mogen blijven niet.

Vooral voor winkels buiten de levensmiddelensector was dit onbegrijpelijk. “Er was direct grote verontwaardiging bij onze achterban”, zegt Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INRetail. “Premier Rutte zei nota bene vrijdag opnieuw dat iedereen zo veel mogelijk binnen moest blijven. Dan kun je niet verwachten dat winkels goed draaien.” Meerman sprak zaterdagochtend telefonisch met staatssecretaris Mona Keijzer. “Toen heb ik een beroep gedaan op haar menselijkheid. De omzet is nu zo’n 10 tot 20 procent van wat het normaal gesproken is.”

De overheid bleek echter uitzonderlijk snel bereid om de Togs aan te passen. Tot Meermans grote vreugde belde Keijzer hem zaterdagavond laat nog terug. “Ze vertelde dat het alsnog geregeld was. Zo snel, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Chapeau!”

Staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken hangt een coronaprotocol op in een winkel. Met het protocol helpt het ministerie winkeliers om hun klanten te informeren over hoe ze zich dienen te gedragen met betrekking tot het coronavirus. Beeld ANP

Nu is 4000 euro voor de meeste ondernemers lang niet genoeg om de forse klappen van de coronacrisis op te vangen, maar veel bedrijven hebben het nu wel direct nodig, zegt Edwin van Scherrenburg van werkgeversorganisatie VNO-NCW. “Ondernemers zien geld hun bedrijf uithollen. Zeker voor ondernemers met een kleine zaak kan dit nu helpen.”

Wat ondernemers echt moet gaan redden is de regeling waarbij de overheid 90 procent van de loonkosten betaalt, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Van Scherrenburg: “Die regeling is echt van levensbelang. Naast natuurlijk ruimere kredieten met overheidsgarantie en de mogelijkheid om belastingbetalingen uit te stellen.” Naar verwachting zal de NOW morgen in werking treden, hopelijk op tijd om de salarissen van april uit te betalen.

Winkels zijn nu weliswaar zeker van hun 4000 euro, voor andere bedrijven is er nog steeds veel onzekerheid. Zo komt vooralsnog de taxibranche niet in aanmerking voor de regeling. Albert de Jager, eigenaar van taxibedrijf LuchthavenExpress.nl, snapt daar helemaal niets van. “Taxi’s zijn nog niet verboden vanwege het zorgvervoer, maar minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het wel iedereen afgeraden.”

De omzet van De Jager blijft deze maand steken op 750 euro, terwijl dat vorig jaar 20.000 euro was. “Die 4000 euro is voor de eerste nood toch essentieel, want ik zit met verzekeringen en financieringen van auto’s die gewoon doorlopen. Als de overheid niet snel van standpunt verandert, gaan we dinsdag met de hele sector naar het Malieveld.”

Ook ondernemers die hun bedrijf vanuit de eigen woning exploiteren, leken aanvankelijk tussen wal en schip te vallen. “Dat was wel een teleurstelling”, vertelt Jacques Stallman, eigenaar van High Tea Restaurant Theetuin Nijeholtpade in Friesland. “Als er een tegemoetkoming met veel poeha wordt aangekondigd, reken je daar wel op.” Het lijkt er nu op dat horeca aan huis toch wel in aanmerking komt voor de regeling. “Maar de website van de overheid ligt er nu uit, het is een beetje knullig allemaal. We hopen er het beste van.”

Helder is dat de gigantische steunoperatie zwaar drukt op de schouders van de overheid: de website waar de regelingen aangevraagd moeten worden, lag er gisteravond nog altijd uit. Toch is VNO-NCW overwegend positief. “Het is heel wat om dit soort regelingen zo snel in elkaar te timmeren”, zegt Van Scherrenburg. “En dat de overheid aanpassingen snel wil doorvoeren laat zien dat de overheid wendbaar is. Maar er is ook nog een aantal zaken waarover wij met de overheid in gesprek moeten.”

Lees ook:



De economische impact van ‘zwarte zwaan’ Corona laat zich niet makkelijk voorspellen



Wat tot voor kort ondenkbaar was, is gebeurd: een virus heeft wereldwijd de economie in zijn greep. Dat er recessie komt is zeker, verder is het voor economen gissen.