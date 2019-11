Overheid helpt banken handlangers van criminelen op te sporen

Er was al een opvallende samenwerking tussen vier grote banken, Openbaar Ministerie, politie en Fiod om financiering van terrorisme te ontdekken en te bestrijden. Dezelfde partijen werken sinds deze zomer ook samen om handlangers van zware misdadigers het criminele leven moeilijk te maken.

Het samenwerkingsverband is ‘serious crime taskforce’ gedoopt. Bedoeld om mensen aan te pakken die zware vormen van criminaliteit mede mogelijk maken. “Om mensen die kopstukken in de criminele wereld bijstaan, bijvoorbeeld met geweld, corruptie of met witwassen”, zegt Jeroen Poelert, plaatsvervangend hoofd van de landelijke recherche. Te denken valt dan aan advocaten, adviseurs, belastingdeskundigen, notarissen en accountants.

Door zicht te krijgen op hun financiële transacties is (wellicht) te achterhalen wie er achter bepaalde geldstromen zitten en waar de oorsprong van die geldstromen zit. ‘Met interventies tegen deze sleutelfiguren kan de georganiseerde criminaliteit in Nederland een stevige klap worden toegebracht’, staat in het convenant dat de betrokken partijen begin augustus ondertekenden.

Bestaande privacyregels

Het nieuwe zit hem in het feit dat de opsporingsdiensten namen van mogelijke handlangers van criminelen mogen doorgeven aan de vier banken. Poelert: “Banken kunnen daardoor veel gerichter zoeken naar dubieuze transacties en gerichter in hun systemen kijken. Het komt voor dat mensen bij de politie bekend zijn, maar dat banken niets van hun activiteiten weten. De taskforce brengt die gescheiden werelden bij elkaar. De eerste resultaten zijn heel goed. Er zijn al transacties boven water gekomen die anders onopgemerkt waren gebleven.”

Als die financiële transacties dubieus lijken, moeten de banken ze melden aan de controle-instantie Fiu die ze vervolgens aan een onderzoek onderwerpt. Zijn ze inderdaad verdacht, dan kunnen de politie, Fiod of het OM worden ingeschakeld. Het doorgeven van namen van mogelijke handlangers van criminelen aan de banken is wel aan regels gebonden. Bestaande privacyregels mogen niet geschonden worden.

Het gaat, zegt Poelert, vooralsnog om een proef. Mocht die succesvol zijn, dan is het mogelijk dat ook andere banken zich bij het samenwerkingsverband aansluiten. Achtergrond van de samenwerking zijn de kapitalen die in Nederland worden verdiend met criminele activiteiten, zoals de fabricage van, en handel in, drugs. Daarbij wordt er in Nederland jaarlijks naar schatting voor zo’n 13 miljard euro aan geld witgewassen.

