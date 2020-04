Overheden halen alles uit de kast om heilige zomervakanties te redden

Authentieke inwoners (voor zover die nog bestaan) van steden als Venetië, Barcelona en Amsterdam zijn nu even de koning te rijk, met die lege straten en pleinen. Maar de toerismesector in deze toerismemagneten is het lachen wel vergaan, vooral met een blik op de zomermaanden, wanneer de kassa’s het hardst zouden moeten rinkelen. In zowel nationaal als EU-verband beraadt men zich op constructies, waaronder speciale ‘corridors’ tussen twee of meer landen, waarmee die heilige zomervakanties alsnog in goede (en gezonde) banen geleid kunnen worden.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kreeg eerder deze maand de nodige bagger over zich heen toen ze opperde dat het misschien geen slim idee was om nu al je zomervakantie te boeken. Die uitspraak heeft ze inmiddels omgebogen in een oproep tot ‘slimme oplossingen’. Woensdag besprak haar voltallige Europese Commissie dit onderwerp. Concrete voorstellen worden uiterlijk 13 mei verwacht, al is – net als bij de verschillende lockdowns – ook hier de vraag in hoeverre er enige EU-lijn is aan te brengen in nationale oplossingen.

Maandag spraken de EU-ministers van toerisme erover. Minister Gari Cappelli, van de huidige EU-voorzitter Kroatië, had het daarbij inderdaad over ‘toerismecorridors tussen lidstaten’, onder toezicht van epidemiologen. De beoogde heropleving van het vakantieverkeer verhoogt immers het risico van nieuwe pieken in Covid-19-besmettingen. Om dat risico zo laag mogelijk te houden, zal het vakantieplezier tal van (anderhalve meter lange) beperkingen kennen, zonder dat plezier helemaal te vergallen – een ware oefening in evenwichtskunst.

Toerisme cruciaal voor EU-economie Toerisme is goed voor ongeveer 10 procent van de gehele EU-economie en 12 procent van de werkgelegenheid. De sector verschaft in de EU werk aan ongeveer drie miljoen bedrijven, het merendeel (90 procent) klein tot middelgroot. De omzet van hotels en restaurants zal dit jaar halveren, zo schat de Europese Commissie. Vakantielanden Spanje en Italië hebben al bovenmatig moeten incasseren in de coronacrisis en krijgen deze zomer extra klappen. Maar ook Duitsland heeft alleen al in maart en april 24 miljard euro aan toerisme-inkomsten zien verdampen.

Dilemma’s te over

Het corridor-idee roept tal van vragen op. Gaat het dan bijvoorbeeld om een akkoordje tussen Oostenrijk en Duitsland, die alleen elkaars onderdanen toelaten? De Oostenrijkse minister Elisabeth Köstinger suggereerde zoiets, nu Duitsland geroemd wordt om zijn corona-aanpak. Ook het Spaanse eiland Majorca, populair bij Duitse zonaanbidders, overweegt op deze manier uit het dal te klimmen. Maar mág een land wel zo’n discriminerend beleid voeren? Zo niet, zadelen we de sector dan liever op met een miljardenschade en massale werkloosheid? Dilemma’s te over.

Er vliegen meer ideeën in het rond, van ‘gezondheidspaspoorten’ tot een uurticketsysteem voor stranden, zoals platgewalste musea als het Parijse Louvre dat hanteren. Sowieso zullen populaire badplaatsen letterlijk strepen in het zand moeten trekken om afstand voor strandbezoekers te scheppen. Tegelijk worden campagnes overwogen om toeristenmenigten juist van die stranden weg te lokken en te verspreiden over minder gebaande paden in de binnenlanden.

De EU-landen hebben ieder een andere startpositie. Campagnes die toeristen aanraden om hun vakantie in eigen land te houden, hebben in Frankrijk meer zin dan op Malta, om maar iets te noemen. Eiland-bestemmingen als Malta, Cyprus en Ierland zijn afhankelijker van vliegverkeer dan landen waar toeristen lastminute met eigen vervoer terecht kunnen. Die ongelijkheden leiden later ongetwijfeld tot smeekbeden van landen die straks claimen dat zij, en niet die anderen, het meest recht hebben op hulp uit een beoogd EU-herstelfonds.

Lees ook:

Booking.com ligt zwaar onder vuur. Waarom?

Booking.com profiteert al jaren van coulante Nederlandse belastingregels, en zorgt nu voor ophef door zijn hand op te houden bij de overheid voor financiële steun vanwege de coronacrisis.

Italië hoopt op ‘patriottistisch’ toerisme

In whatsapp-groepen circuleert een gefotoshopt beeld van een open raam van een appartement waaruit twee blote benen steken met de ironische tekst: ‘zomervakantie 2020’.