Overbieden in de jacht op een koopwoning is nu zelfs in krimpgebieden de norm

Overbieden in de jacht op een koopwoning is vorig jaar gemeengoed geworden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. 73 procent van de woningen ging voor een hoger bedrag van de hand dan de laatst bekende vraagprijs. “In 2015, toch kort geleden, was dat nog maar 7 procent”, benadrukt Paul de Vries, woningmarktexpert bij het Kadaster. “Overbieden bestond tot voor kort eigenlijk nog niet in Nederland. Het is in heel korte tijd de norm geworden.”

Daarbij is het beeld al snel dat de prijzen vooral in de grote steden en de Randstad over de kop gaan. Maar dat beeld kan op basis van de cijfers per gemeente over 2021 bij het grofvuil. Uitgerekend Flevoland is overbiedprovincie nummer één. In Lelystad lag de uiteindelijke verkoopprijs gemiddeld ruim 12 procent boven de vraagprijs. Dronten en Almere blijven daar niet ver bij achter.

Overbieden ook in krimpregio's

Ook in gebieden die bepaald niet bekend staan om hun oververhitte woningmarkt is overbieden nu de norm. De kop van Noord-Holland blijft niet ver bij Flevoland achter. Zelfs in gekende krimpgebieden als Oost-Groningen en Zuid-Limburg gaan woningen in de regel voor 5 procent meer dan de vraagprijs van de hand. Er zijn maar een paar gemeenten waar woningen gemiddeld niet werden overboden. Dat zijn vooral traditionele ‘villagemeenten’, zoals Wassenaar, Laren en Blaricum.

“Daar liggen de prijzen al heel hoog”, analyseert De Vries. “Dan wordt het ook lastiger om er nog heel ver boven te gaan zitten. In feite zie je dat ook in bijvoorbeeld Amsterdam terug.” In de hoofdstad wordt met gemiddeld 10 procent nog altijd flink overboden. Maar dat percentage lag de afgelopen jaren nog hoger.

“Hoe het precies zit, zouden we graag nog verder onderzoeken", vervolgt De Vries. “Maar mijn verwachting is dat er bij dure woningen minder wordt overboden, en bij goedkope woningen juist meer. Zeker percentueel. Tienduizend euro extra op een woning van een ton is 10 procent, maar bij een woning van vijf ton slechts 2 procent.” Juist dat kan ervoor zorgen dat in een behoorlijk aantal relatief goedkope woongemeenten er toch flink wordt overboden.

Cijfers op het toppunt

De cijfers over overbieden gaan nog over 2021. Juist in de laatste maanden zien woningmarktexperts de eerste signalen dat de oververhitte markt een beetje begint af te koelen. “Ik denk ook dat we met deze cijfers wel op het toppunt zitten”, verwacht De Vries. “We hebben een periode met stevige prijsstijgingen en een lage rente gehad. Als we teruggaan naar een ruimere markt – en daar lijkt het op – zal er ook weer vaker onder de vraagprijs worden verkocht.” Al zal overbieden niet meer verdwijnen, denkt hij.

Lees ook:

Huizenprijzen begin dit jaar 20 procent hoger, derde minder woningen verkocht

De krapte op de woningmarkt blijft duidelijk merkbaar. Het aantal koopwoningen dat in de eerste maanden van dit jaar van eigenaar wisselde, lag ruim een derde lager dan een jaar eerder.