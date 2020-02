‘Overal zeiden ze: Freedom Internet is een goed idee’

Of Freedom Internet zou bestaan als KPN niet had besloten abrupt een einde te maken aan dochterbedrijf XS4ALL? Anco Scholte ter Horst, directeur van Freedom Internet, denkt eigenlijk van niet. “Zonder het besluit over de eenmerkstrategie was XS4ALL langzamerhand geruisloos opgegaan in KPN en was Freedom er waarschijnlijk nooit gekomen.”

Het was die eenmerkstrategie van KPN die er in januari 2019 toe leidde dat een comité van oud-medewerkers en sympathisanten van XS4ALL een petitie startte om de eigenzinnige internetprovider te redden. 55.000 mensen zetten uiteindelijk hun handtekening, maar KPN was niet te vermurwen, vertelt Scholte ter Horst. “Dus begonnen we te denken over plan B: een internetprovider met dezelfde uitgangspunten als XS4ALL ooit had. Denk aan het leveren van een uitstekende service. Maar we willen ook een belangrijke stem zijn in de discussie over burgerrechten en privacy op ­internet.” Freedom Internet was ­geboren.

Maatschappelijke agenda

Al over anderhalve maand gaat de nieuwe provider van start en dus hebben Scholte ter Horst en zijn veertien medewerkers het druk. “We moeten in een vrij kort tijds­bestek een website met bestelmogelijkheden uit de grond stampen, zodat we eind maart de eerste aansluiting kunnen doen. En we zijn bezig met het maken van een maatschappelijke agenda.”

Scholte ter Horst werkte tussen 2003 en 2005 bij XS4ALL, waar hij eerst verantwoordelijk was voor de IT van de bestelomgeving en later hoofd was van de zakelijke verkoop. Hij vertrok om ondernemer te worden. Nu is hij teruggekeerd bij de geestelijk opvolger van XS4ALL, waarbij hij zijn jarenlange ervaring als directeur en ondernemer goed kan gebruiken. “Wij gebruiken het woord opvolger liever niet. Dit is echt een nieuw bedrijf.”

De eerste aansluiting vindt symbolisch plaats tijdens het lanceringsfeest op 29 maart in Paradiso, die gratis de grote zaal ter beschikking heeft gesteld aan Freedom Internet. Vanaf dat moment kan een klant ­onder meer terecht bij Freedom voor een glasvezelverbinding van één ­gigabit per seconde vanaf 50 euro per maand.

Gunstig gezind

De Amsterdamse poptempel is niet het enige bedrijf dat de jonge ­internetprovider gunstig gezind is. Toen Scholte ter Horst vorig jaar door het land reisde om te onderzoeken of het opstarten van Freedom Internet levensvatbaar was, verbaasde hij zich over het enthousiasme. “Eerlijk gezegd dacht ik nadat ik de eerste versie van de businesscase op papier had gezet: dat wordt nooit wat. Maar toen ik contact zocht met partijen over ons plan, zeiden ze overal: dit moet je doen, dit is een goed idee.”

Zo kreeg Scholte ter Horst er vertrouwen in dat het weleens kon gaan lukken. “Ik wist wel dat we op sympathie konden rekenen van veel klanten van XS4ALL, maar dat ook bedrijven ons wilden helpen, maakte het plan een stuk haalbaarder. Bij Bit, een datacentrum in Ede, stelden ze gewoon gratis een rek ter beschikking voor onze servers. En ook Voipgrid, een telefoniebedrijf uit Groningen, zei: we gaan jullie helpen.”

En die hulp van Voipgrid is welkom, want nog altijd wil 50 procent van de mensen een vaste telefoonlijn. “Als we kans op succes willen hebben, dan moeten we een basispakket kunnen bieden van een internetverbinding, televisie en vaste telefonie. Daarvoor hebben we partners nodig.”

2,5 miljoen euro in drie dagen

Om te voorkomen dat Freedom Internet ooit hetzelfde overkomt als XS4ALL is het jonge bedrijf volledig eigendom van een stichting. “De uitgangspunten van Freedom Internet zijn gewaarborgd via statuten en een bedrijfsvoeringsovereenkomst.”

Freedom Internet heeft financieel de wind in de rug. Met behulp van crowdfunding werd in november in drie dagen maar liefst 2,5 miljoen euro opgehaald. En ook het vinden van founding members, die 50 euro betalen voor een e-mailadres, een gratis domeinnaam en een toekomstige internetaansluiting, ging makkelijk. “In een week hadden we 10.000 mensen en dat worden er nog altijd meer.”

Al dat geld is hard nodig om Freedom Internet van de grond te krijgen, maar wat gebeurt er als de internetprovider ooit winst gaat maken? “Winst hebben we allereerst nodig voor groei. Maar mocht het ooit zo ver komen dat we geld over hebben, dan wordt dat als dividend uitgekeerd aan de stichting. Die zal dat als een fonds besteden aan projecten die te maken hebben met onze maatschappelijke agenda: burgerrechten en privacy op internet.”

Zorgeloze internetter

Overigens ziet Freedom Internet niet alleen klanten in techneuten en internetters die zich zorgen maken over hun privacy. “We richten ons ook op de zorgeloze internetter, die bereid is iets meer te betalen, maar wel direct goed geholpen wil worden bij een probleem. Daarom gaan wij de klantenservice niet uitbesteden en willen we hoogopgeleide mensen inhuren.” Doelstelling is om in het eerste jaar 25.000 aansluitingen te realiseren. “Op de langere termijn ben ik tevreden als we 1 procent van de markt in handen krijgen, oftewel 100.000 klanten.”

En XS4ALL, hoe loopt het daarmee af? KPN laat de merknaam vooralsnog toch maar bestaan, maar als bedrijf wordt de internetprovider opgeheven. “Een sterfhuisconstructie”, zegt Scholte ter Horst. Helaas kunnen niet alle XS4ALL-medewerkers terecht bij Freedom Internet. “Wij zouden graag een vangnet zijn, maar we kunnen simpelweg niet iedereen een baan geven.”

Helemaal onafhankelijk van KPN zal Freedom Internet overigens niet zijn. “Zij zijn de enige met een landelijk dekkend kopernetwerk dat toegankelijk is voor andere partijen, dus we hebben KPN nodig. We worden klant, maar ook hun concurrent. We zullen iets goedkoper zijn dan XS4ALL nu is.”

