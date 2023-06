Over acht jaar een kerncentrale in Gelderland? Dat wordt krap

Limburg dacht al wat langer hardop na over een kleine kerncentrale in de provincie. Deze week kwam Gelderland met een concreet doel voor de bouw van een kernreactor. Volgens het coalitie-akkoord van de provincie moet die over acht jaar gerealiseerd worden. Is dat haalbaar?

Feit is dat allerlei bedrijven in deze industrie hard bezig zijn om kleine reactoren te ontwikkelen en er een markt voor te vinden. Zij wijzen op het voordeel dat bij kernenergie geen CO 2 vrijkomt. Daartegenover staan het afvalprobleem en de hoge kosten.

Er zijn al meer dan tachtig varianten van kleine kernreactoren bekend, schrijft de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) in een recent rapport voor minister Rob Jetten voor klimaat en energie. Op papier dan vooral, in het Westen draaien ze nog nergens.

Deze kleine modulaire reactors (SMR’s) worden klein genoemd, omdat ze vergeleken met een klassieke kerncentrale relatief weinig vermogen hebben. Het loopt uiteen van een paar megawatt tot 300 MW. Een moderne kerncentrale heeft zo’n 1000 tot 1500 megawatt aan vermogen.

Modulair wil zeggen dat het om vereenvoudigde ontwerpen gaat, waardoor je reactoren als Ikea-kastjes kunt combineren. In de meeste gevallen wordt de reactor gekoeld met water en door het lagere vermogen is er minder koelwater nodig.

Ze staan nog nergens te draaien

Het probleem is dat deze moderne kleine kernreactoren nog verder ontwikkeld moeten worden. Alleen in China en Rusland zijn wat oudere modellen te vinden. De ontwikkeling, de vergunning en de bouw zal vermoedelijk meer tijd kosten dan de in Gelderland gewenste acht jaar.

De tijd die nodig is van concept tot realisatie hangt mede af van de vergunningen. Dit traject kan sneller verlopen als het bevoegd gezag in andere landen al heeft gekeken naar de technologie.

Zo zit het Britse bedrijf Rolls Royce middenin zo’n procedure met de kernreactor die het ontwikkelt. Van dit model wordt op z’n vroegst in 2029 een eerste exemplaar verwacht. Dat kan zomaar later worden, want deze industrie staat bekend om uitstel en vertraging. Als zo’n eerste exemplaar gebouwd is, en alle omstandigheden meezitten, kost de vergunning en bouw van een nieuwe SRM minimaal zeven jaar, zegt NRG.

Minister Jetten vindt kleine kernreactoren interessant als aanvullende energiebron. “In de vorm van bijdragen aan het elektriciteitsnet op locaties ver van de kust, maar bijvoorbeeld ook als duurzame bron van energie direct toegepast in de industrie of voor de productie van waterstof”, schreef hij vorige maand aan de Tweede Kamer.

Maatschappelijk draagvlak

Zelf is hij al bezig om twee nieuwe kerncentrales in Borssele te krijgen. Het initiatief van de kleine centrales laat hij aan de provincies. “Een belangrijke voorwaarde voor de introductie van SMR’s is de beschikbaarheid van locaties waar deze gerealiseerd kunnen worden én waar maatschappelijk draagvlak bestaat”, merkte de minister op. In wiens achtertuin komt de kleine kernreactor te staan?

De coalitiepartijen in Gelderland - BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP - zeggen dat ze in goed overleg zullen treden met de omwonenden. Vanwege de weerstand tegen windturbines hebben ze verder besloten om geen nieuwe windprojecten in behandeling te nemen. Ook wil BBB voorkomen dat er nog meer zonnepanelen op landbouwgrond worden geplaatst.

“Het lijkt erop dat ze het klimaatprobleem niet willen aanpakken”, reageert Lisa Busink van Wise, een milieu-organisastie die kernenergie afwijst. “Waarom zou je anders de groei van bewezen technieken zoals zon en wind afremmen, en kiezen voor een oplossing die zeer onzeker is. Het gaat niet lukken binnen acht jaar. Die planning is gebaseerd op de reclameteksten van de producenten.”

Ze wijst erop dat Gelderland kiest voor dure stroom. “De kleine kernreactor die Rolls Royce ontwerpt, gaat naar eigen zeggen 2,5 miljard euro kosten. In praktijk wordt het waarschijnlijk nog meer. Van dat geld kun je heel veel windmolens maken.” Kernenergie vraagt om hoge investeringen, en wordt goedkoper naarmate een centrale meer decennia in bedrijf is. In de meeste landen zijn wind- en zonne-energie de goedkoopste opties om elektriciteit op te wekken, zegt het Internationaal Energieagentschap.

Lees ook:

Nieuwe Gelderse coalitie: geen nieuwe windparken, wel kernenergie

De Gelderse coalitie van BBB, CDA, VVD, ChristenUnie en de SGP presenteerde woensdag haar akkoord. “ Zonnepanelen komen in de toekomst in elk geval niet meer op goede landbouwgrond.”