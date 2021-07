Ov-knooppunt Utrecht wil extra geld. ‘Zo blijven we een provinciestadje’

Het verkeer in de stad en de provincie Utrecht loopt volledig vast als er niet snel geld wordt uitgetrokken voor veel uitgebreider openbaar vervoer. Lukt dat niet, dan komt ook de bouw van nieuwe woningen in de knel. De regio heeft bouwplannen klaarliggen voor 125.000 woningen, maar die gaan van tafel als er niet wordt geïnvesteerd in ov, schrijven provincie en gemeente aan de formateurs Rutte en Kaag. “Meer woningen, meer banen, maar niet meer openbaar vervoer, dat kan echt niet”, zegt de Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee.

Overvolle perrons

Stad en provincie willen onder meer een heel nieuw station, omdat het huidige Utrecht Centraal de toenemende drukte bij lange na niet aankan, al was het maar omdat de perrons overvol raken. Dat nieuwe station moet aan de zuidkant van de stad komen, tegen het huidige station Lunetten aan. Daarnaast liggen er plannen voor twee nieuwe lightrailverbindingen, de ‘Waterlinielijn’ naar Zeist en de ‘Merwedelijn’ naar Nieuwegein.

Dat plan – kosten: 2,5 miljard euro – werd in april afgewezen door het Nationaal Groeifonds (beter bekend als het Wopke-Wiebesfonds), bedoeld voor investeringen die de economische groei aanzwengelen. Vreemd, vindt Schaddelee (ChristenUnie). “Dit plan maakt woningbouw mogelijk”, zegt hij. “Maar het fonds beschouwt dat niet als maatschappelijke opbrengst. Ten onrechte.”

Vervoer van een provinciestadje

De provincie en de gemeente haken met hun ‘brandbrief’ – mede ondertekend door universiteit, hogeschool en grote bedrijven – aan bij prognoses die het ministerie van infrastructuur vorige week publiceerde: als er niets gebeurt, loopt het in 2040 op veel plekken vast, het meest in Midden-Nederland. Autowegen, spoorlijnen en ook fietspaden zitten tegen die tijd bomvol, niet alleen in de spits, maar de hele dag. “En Utrecht is een spoor- én een snelwegknooppunt, dus dat heeft gevolgen in het hele land”, zegt de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks).

Wat Utrecht parten speelt, vervolgt Van Hooijdonk, is dat de stad later is gaan groeien dan bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag. Die steden hebben op tijd goed openbaar vervoer gekregen. Utrecht groeit nu pas sterk (met een verdubbeling van het aantal inwoners tussen 2000 en 2040), maar in het openbaar vervoer is al tien jaar te weinig geïnvesteerd. “We hebben nog steeds het openbaar vervoer van een provinciestadje.”

Investeringen in fietsverkeer

Neem de Uithoflijn, zegt Van Hooijdonk. “Die kwam er pas toen het echt niet anders kon, toen er elke drie minuten een dubbelgelede bus door het centrum reed.” In Den Haag en Rotterdam vindt 20 procent van het verkeer plaats via het openbaar vervoer, ‘en dat is internationaal gezien al heel weinig’. In Utrecht is dat zes procent.

Het openbaar vervoer in de regio moet een ‘schaalsprong’ maken, zeggen Schaddelee en Van Hooijdonk. Daarnaast zijn er investeringen nodig om de groei van het fietsverkeer mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van bruggen en tunnels voor nieuwe verbindingen. Alles bij elkaar denken gemeente en provincie voor de eerste plannen minstens vier miljard euro nodig te hebben.

