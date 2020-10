Oudere werknemers willen wel met deeltijdpensioen, maar ze durven de sprong niet aan

Het lijkt de ideale manier om een carrière langzaam af te bouwen en toch maken maar weinig werknemers er gebruik van: deeltijdpensioen. Daarmee kunnen mensen wat minder dagen werken, over de niet-gewerkte dagen ontvangen ze wel pensioen.

Dat deze manier van pensioen vieren nog niet aanslaat, blijkt uit nieuw onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi). Voor het onderzoek zijn ruim vijfduizend werknemers van zestig jaar en ouder ondervraagd. Van die ondervraagden maakt 11 procent gebruik van een deeltijdpensioen.

Opvallend, want twee derde van de ondervraagden zegt er wel oren naar te hebben. Zij kunnen zelfs de voordelen van deeltijdpensioen opnoemen: een verlaging van de werkdruk en de verwachting dat het – door af en toe vrij te zijn – makkelijker is om het tot de verhoogde AOW-leeftijd vol te houden.

Financieel niet gunstig

Waarom kiezen de meesten dan toch niet voor een deeltijdpensioen? In het onderzoek noemen de ondervraagden daarvoor hun belangrijkste redenen. Zo ziet 40 procent het niet zitten, omdat het financieel ongunstig is. Deeltijdpensioen heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioen, omdat de werknemer een deel van zijn pensioen al aanspreekt om minder te kunnen werken. Nog eens 20 procent van de ondervraagden durft er niet aan uit angst dat de regels voor deeltijdpensioen te ingewikkeld zijn.

Daar komt bij dat veel werknemers op leeftijd niemand kennen die een deeltijdpensioen hebben. “Veel werknemers missen rolmodellen met goede ervaringen. Slechts 27 procent van de ondervraagden kende iemand die er gebruik van maakt. Met name in de lagere beroepsniveaus is het aantal rolmodellen schaars”, zegt onderzoeker Hanna van Solinge.

Er is meer. Van de ondervraagden sluit 30 procent deeltijdpensionering uit, omdat zij denken dat ze dan hun functie niet meer goed kunnen vervullen. 20 procent verwacht dat het werk er minder leuk door wordt. “Mensen denken dat als ze minder werken, ze minder leuke klussen krijgen”, zegt Van Solinge.

Volhouden tot verhoogde AOW-leeftijd

Nidi heeft ook 791 werkgevers ondervraagd over deeltijdpensioen. Zij blijken bezorgd te zijn of werknemers het werk wel volhouden tot de verhoogde AOW-leeftijd. De werkgevers zijn ervan overtuigd dat deeltijdpensioen kan bijdragen om de eindstreep te halen, maar ze zien daarin voor zichzelf geen rol.

Van Solinge: “Ruim 70 procent van de werkgevers vindt de invulling van een pensioen een privékeuze van de werknemer”. De meeste bedrijven stimuleren het deeltijdpensioen dan ook niet echt. Volgens het Nidi onderschatten werkgevers hun invloed. Als zij er wél aan trekken, zullen werknemers er sneller gebruik van maken, denkt ze.

Volgens Van Solinge zou het goed zijn als werknemers vaker in gesprek gaan met hun werkgever over de laatste jaren van hun werkzame leven. “Gesprekken over hoe je die tijd zo invult dat een werknemer vitaal de AOW-leeftijd bereikt zorgen voor maatwerk”, zegt ze. Nu informeren de meeste werknemers zich alleen schriftelijk of via het internet over hun pensioen.

