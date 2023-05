Oude Turkmeense olie- en gasleidingen lekken elke dag ruim twee keer de hele Nederlandse CO2-uitstoot

Stel dat je in een hete zomer glaasjes water zou verkopen op straat. Je hebt twee waterkraantjes om uit te tappen. De ene is lek en drupt, maar de andere werkt prima. Tuurlijk kan je het lekkende kraantje repareren, maar dat kost geld, terwijl het water toch al gratis is.

Met dit voorbeeld kan je de gigantische lekkages van broeikasgas in onder meer Turkmenistan vergelijken, zegt methaanexpert Hugo Denier van der Gon van kennisinstituut TNO. The Guardian toonde deze week op basis van satellietmetingen aan dat het Centraal-Aziatische land verantwoordelijk is voor de meeste super-methaan-lekken van de hele wereld, meer dan 800 tussen 2019 en 2022.

Het land heeft een gigantische gasvoorraad en kan het eigenlijk gratis uit de grond tappen, maar dit gas wordt door verouderde infrastructuur vervoerd, soms nog uit de Sovjettijd. De lekkages hebben over een periode van twintig jaar het verwarmende effect van 2,5 keer de jaarlijkse CO 2 -uitstoot van Nederland, omdat methaan als broeikasgas vele male krachtiger is. Het wrange is dat die lekkages, goed voor 366 megaton aan CO 2 -equivalent per jaar, relatief gemakkelijk en goedkoop op te lossen zijn.

‘Geen verassing’

“Dit is schokkend, maar geen verrassing”, zegt Denier van der Gon. Twintig jaar geleden was dit soort methaan-lekkage nauwelijks te meten, maar sinds een jaar of vijf kunnen satellieten ‘super-uitstoters’ van methaan vanuit de ruimte opsporen.

Wereldwijd was Nederland koploper met het instrument Tropomi. Tropomi-beelden uit 2019 en 2020 toonden al vergelijkbare resultaten als nu in het Guardian-onderzoek, dat door het Franse satellietdatabedrijf Kayrros is uitgevoerd.

Turkmenistan heeft de meeste methaanlekken ter wereld, gevolgd door de VS, Rusland, Algerije en Kazachstan. Ilse Aben van het Nederlandse ruimte-instituut SRON, mede-verantwoordelijk voor Tropomi, zegt dat deze landen eerder al zijn ingelicht over de lekken. “Maar ze doen er vooralsnog te weinig aan.”

Geen transparante democratie

Waarom laat een land als Turkmenistan zoveel aardgas in de lucht verdwijnen, terwijl dat de klimaatopwarming versterkt en ze het ook kunnen verkopen? Denier van der Gon wijst erop dat Turkmenistan geen transparante democratie is, geen staatstoezicht op de mijnen heeft, zoals Nederland bijvoorbeeld. “Ze hebben de boel niet op orde.”

Daarnaast komt het aardgas er praktisch gratis uit de grond, vaak zit het zelfs onder druk in de bodem.

Ook bij olieproductie komt gas en methaan vrij, en (arme) landen en bedrijven hebben niet altijd infrastructuur paraat om dit gas af te voeren. “Olie kan je gewoon in vaten stoppen en opslaan, gas is moeilijker.”

Kijkend vanuit een wereldperspectief moet zulke oude gasinfrastructuur snel opgeknapt worden. “Maar Turkmenistan is degene die dit moet oplossen. En zij moeten betalen, terwijl ze er financieel niets voor terugkrijgen.” Denier van der Gon vermoedt dat korte-termijn denken actie in de weg staat. The Guardian heeft de Turkmeense overheid en het Turkmeense staatsoliebedrijf om een reactie gevraagd, maar kreeg geen reactie.

Affakkelen of afblazen? De afgelopen jaren is al wel veel campagne gevoerd tegen het affakkelen van gas. Bij het winnen van olie komt gas vrij, en vanwege ontploffingsgevaar wordt dit soms in de fik gestoken. Hierbij komt CO 2 de lucht in, waardoor het vuurgespuw omstreden is geworden. Denier van der Gon: “Maar het risico is dat je zegt: je mag niet affakkelen, en dat bedrijven vervolgens het gas gewoon weg laten lopen, omdat dit onzichtbaar is.” De methaan die vrijkomt bij dat afblazen is vele malen schadelijker voor het klimaat dan de CO 2 die bij verbranding vrijkomt, waardoor het stoppen met affakkelen in soms juist schadelijker voor het klimaat is.

CDA-Kamerleden Henri Bontenbal en Derk Boswijk vinden dat Nederland moet onderzoeken hoe het de situatie in Turkmenistan kan verbeteren, en stelden woensdag Kamervragen. Bontenbal: “Het is ontzettend frustrerend dat wij hier keihard onze huizen aan het isoleren zijn, terwijl daar elke dag twee keer de hele uitstoot van Nederland weglekt.”

Druk uitoefenen om de lekkages op te lossen

Nederland moet, al dan niet in Europees verband, druk uitoefenen op Turkmenistan om de lekkages op te lossen. Bontenbal denkt dat de aanstaande klimaattop, in december in de Verenigde Arabische Emiraten, daar een kans toe biedt. “Er is veel kritiek geweest op het gastheerschap van de Emiraten, omdat de voorzitter van de klimaattop zelf de minister van olie en gas is. Misschien kunnen ze dat in dit geval in hun voordeel laten werken.”

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) publiceerde vorige week een rapport in aanloop naar de klimaattop, over de noodzaak tot uitstootreductie in de olie- en gassector. Prioriteit nummer één is ook volgens het IEA om dit soort methaanlekken op te lossen, omdat dit wereldwijd een van de makkelijkste en goedkoopste oplossingen is tegen klimaatverandering.

Ook geld geven

Methaanexpert Denier van der Von onderstreept dit, en vindt dat Nederland niet alleen druk moet opvoeren, maar ook geld moet geven. “Het klimaatprobleem is mondiaal, en met het geld dat we hier besteden om onze klimaatdoelen te halen, kunnen we daar veel meer impact maken.”

Jaren geleden bestond hier een mechanisme voor, waarmee landen elders uitstoot omlaag konden brengen en hiervoor certificaten konden krijgen, maar complexe boekhouding en verkeerde tellingen gooiden roet in het eten. “Dat mag niet meer betekenen dat we vanuit Nederland niet meer helpen in zo’n situatie.” Bontenbal denkt ook dat knappe koppen uit de Nederlandse olie- en gassector, met hun expertise, Turkmenistan kunnen helpen. “Daar zit enorme klimaatwinst.”

Naast Turkmenistan is er met name voor de Verenigde Staten werk aan de winkel. Dat dit democratische en ontwikkelde land de nummer twee is van methaan-superuitstoters, doet wenkbrauwen van deskundigen fronsen. “Ook hier speelt geld een rol”, zegt Denier van der Gon. Schaliegasboeren wilde er met een ‘rush in, rush out’-mentaliteit snel rijk worden, terwijl er lang nauwelijks milieuregels waren voor methaan.

VS maken werk van het probleem

Aben van ruimte-instituut SRON ziet wel dat de VS onder Joe Biden werk maakt van dit probleem. Zo was het land in 2021 mede-initiatiefnemer van de ‘Global Methane Pledge’, waarin 149 landen en de EU beloofden de uitstoot van methaan met dertig procent te verminderen voor 2030. (Turkmenistan ondertekende niet). Ook werkt men in de VS aan een eigen satellietsysteem en wil het een ‘methaanbelasting’ voor olie- en gasproducten invoeren, waardoor hogere uitstoot beprijsd kan worden. “Je weet nooit wat een volgende regering gaat doen, maar deze is druk bezig om de wetgeving verder uit te breiden.”

Ook in internationale samenwerkingen willen landen meer doen om methaanlekken op te sporen en actie te nemen bij superuitstoters als Turkmenistan. Nederland speelt hierin een belangrijke rol. SRON is één van de vier partijen in het nieuwe Methane Allert and Response System (Mars). Op dit moment worden methaanlekken door wetenschappers of bedrijven vastgesteld, vaak zonder direct gevolg. Het Mars-toezichtsysteem moet dit vanuit de Verenigde Naties gaan doen, en bij vaststellingen van grote methaanlekken direct contact leggen met de verantwoordelijke landen of bedrijven.

Onder de streep hoopvol

Luistert Turkmenistan dan wel? Aben heeft lichte twijfels, maar is onder de streep enigszins hoopvol. “Er zijn nu al honderd olie- en gasbedrijven bij Mars aangesloten, deze zomer lanceert de VN het systeem. Turkmenistan zit hier niet bij, maar er is al langer contact, en achter de schermen gebeurt zelfs daar ook het een en ander.”

Wel hoopt ze dat – gezien de ernst van het klimaatprobleem en al dat lekkende gas – landen en bedrijven veel meer snelheid gaan maken dan nu het geval is. “We zitten op de goede weg, maar als je kijkt naar alle diplomatiek die erbij komt kijken, gaat het wel erg langzaam.”

