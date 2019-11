Oude diesels van de weg halen? De autobranche voelt er wel voor

Om de uitstoot van stikstof terug te schroeven, zou het een stuk schelen als oude dieselauto’s van de weg worden gehaald. Via een aantrekkelijke sloopregeling kunnen automobilisten dan afscheid nemen van hun bejaarde personenwagen of bestelbus met dieselmotor en een schonere auto aanschaffen. Dat stellen de autobrancheverenigingen Bovag en Rai Vereniging voor in het AD van maandag.

“Je levert je oude diesel in en krijgt daar een x bedrag voor, afhankelijk van wat voor auto je ervoor terugkoopt”, zegt Floris Liebrand van de Rai Vereniging. “Want er wordt bij zo’n sloopregeling wel verwacht dat de automobilist er iets voor terugdoet.”

Helemaal belangeloos is het voorstel van de autobranche dan ook niet: zo’n sloopregeling stimuleert ook de afzet van nieuwe auto’s en dat kan de sector wel gebruiken, in een jaar waarin de verkoop van de jongste modellen moeizaam verloopt. Volgens Paul de Waal van de Bovag, de Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders, ‘snijdt het mes aan minstens drie kanten’: “Je verbetert de luchtkwaliteit in steden, je helpt het klimaat en het is een stimulans voor de nieuwverkoop van personenauto’s en bestelwagens.”

Naarstig op zoek naar uitwegen uit de stikstofcrisis

Ook de timing is uitgekiend: Het voorstel van de branche komt op het moment dat het kabinet naarstig zoekt naar uitwegen uit de stikstofcrisis. Later deze week moeten uit Den Haag oplossingen komen die zorgen dat de woning- weg- en waterbouw weer vooruit kan.

Mocht de politiek voelen voor een sloopregeling, dan zou het voor de tweede keer in tien jaar zijn dat oude, vervuilende auto’s op die manier versneld van de weg worden gehaald. De opbrengst destijds was 80.000 auto’s. Automobilisten kregen er 1000 euro voor terug, een operatie die Nederland zo’n 85 miljoen euro kostte. Volgens de Rai Vereniging zou de uitvoering en het toezicht van een nieuwe sloopregeling moeten worden gedaan door de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Volgens Liebrand van de Rai Vereniging zal de maatregel niet alle dieselrijders de gelegenheid geven om afscheid te nemen van hun auto: “Omdat niet iedereen geld op de plank heeft liggen om een nieuwere, schonere auto aan te schaffen. Het hangt ook af van de hoogte van zo’n tegemoetkoming. Ik kan me voorstellen dat die gekoppeld is aan de leeftijd van de auto.”

Nederland telt zo’n 1,2 miljoen auto’s van vijftien jaar en ouder. Dat zijn niet allemaal klassieke Mercedessen of andere zogeheten young timers; de meeste van deze diesels worden vooral ingezet om kilometers te maken. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er gemiddeld 10.000 tot 12.000 kilometer per jaar met auto’s van 15 tot 25 jaar oud wordt gereden.

Een andere manier om diesels op leeftijd voortijdig naar de sloop te dirigeren is volgens de Rai Vereniging het verlagen van de aanschafprijs van auto’s. Liebrand: “Nederland heeft het oudste wagenpark van Europa, omdat nieuwe auto’s hier zo duur zijn. We rijden dus langer met relatief vuile auto’s door. Maak nieuwe auto’s goedkoper door de aanschafbelasting bpn te schrappen.”

Diesels worden schoner, maar niet populairder Autofabrikanten roepen om het hardst dat hun nieuwste motoren heel schoon zijn. Maar sinds het dieselschandaal, waarbij autobouwers software monteerden die motoren schoner deed lijken dan ze waren, hebben de concerns een geloofwaardigheidsprobleem. Volkswagen, de grootste bedrieger van het stel, beweert nu trots dat de nieuwste 2.0 TDI- motoren 80 procent minder stikstofoxiden (NOx) uitstoten dan die van een generatie eerder. De nieuwe aandrijflijn beschikt over, zoals Volkswagen dat noemt, ‘selectieve katalytische reductie’ (SCR) en dat maakt de nieuwe Passat en de nieuwste Golf stukken schoner, aldus het bedrijf uit Wolfsburg. Onlangs toonden Britse onderzoekers aan dat de nieuwste generatie dieselmotoren in dichtbevolkte gebieden de lucht zelfs verschoont van fijnstof. De grote vraag is of die ontwikkeling het anti-dieselsentiment bij consumenten nog kan wegnemen. Vorige maand werden voor het eerst dit jaar meer elektrische auto’s dan dieselauto’s verkocht in Nederland.

