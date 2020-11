‘Oude dame’ Funda komt met iets nieuws

Van de bezoekers van huizensite Funda vindt slechts 15 procent dit een goede tijd om een huis te kopen. Toch zijn mensen sinds september weer actiever op zoek naar een nieuwe woning. “De vraag blijft onverminderd groot”, zegt Funda-topman Quintin Schevernels. “Een afvlakking van de huizenprijzen lijkt nog erg ver weg.”

Schevernels trekt die conclusie uit zijn eigen Funda Index, een nieuwe dienst die donderdag gelanceerd wordt. Funda brengt voortaan elke maand cijfers bij elkaar, gebaseerd op gegevens over zoekgedrag én op de uitkomsten van enquêtes onder gebruikers. Niemand zit zo dicht op het gedrag van huizenzoekers als Funda, zegt Schevernels. “Wij denken te kunnen zien wat er gebeurt voor het gebeurt.”

Voorspellende waarde

Funda is intern al vier maanden bezig met de index en Schevernels ziet nu al trends. Bijvoorbeeld dat mensen aan het begin van de coronacrisis onzeker leken, maar na verloop van tijd toch weer een huis durfden te zoeken. “Hoe langer we met deze index bezig zijn, hoe meer we eruit op kunnen maken. Over een paar jaar zullen we bijvoorbeeld kunnen beoordelen of dat vertrouwen van consumenten voorspellende waarde heeft voor wat er gebeurt op de woningmarkt. Zo kan de index uitgroeien tot de belangrijkste indicator van de woningmarkt.”

Voor het geld doet Funda dit niet, want de gegevens inzien kost niets, zegt Schevernels. “Maar we versterken ons merk, we laten onze autoriteit zien. Nee, onze bekendheid vergroten hoeft niet, die ís al heel groot. Meer bezoekers hebben we ook niet nodig. Wij zijn de dominante speler op de markt, we vinden dat we dit móeten doen.”

Bijna-monopolie

En dominant ís Funda. De site werd in 2001 opgezet door de grootste vereniging van makelaars, de NVM, samen met mediaconcern Wegener - dat later werd uitgekocht als aandeelhouder. Gaandeweg bouwde Funda een monopoliepositie op, zeker toen ook makelaars die geen NVM-lid zijn op de site terecht konden.

Dat bijna-monopolie zorgde voor fricties en zelfs rechtszaken. Maar concurrenten konden simpelweg nooit tippen aan het bereik van de grootmacht, met 43 miljoen bezoekers per maand en 5000 aangesloten makelaars. Geen woningzoeker haalt het in z’n hoofd een huis te kopen zonder eerst Funda afgestruind te hebben.

Daarmee heeft Funda het makelaarsvak veranderd. Schevernels: “Zoals altijd als het gaat om digitalisering: sommigen zijn enthousiast, anderen niet. Makelaars hebben nu meer tijd voor persoonlijke begeleiding. En als woningzoeker moest je twintig jaar geleden de regionale kranten doorbladeren, op zoek naar advertenties. Nu krijg je een alert.”

Oude dame

Van de coronacrisis merkt Funda weinig. In het eerste halfjaar zat het bedrijf met een omzet van 18 miljoen euro exact op het niveau van 2019, en daar hield het 6,5 miljoen winst aan over. De inkomsten komen van makelaars die betalen voor advertenties voor woningen en voor commercieel vastgoed, en ook uit advertenties van bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers en energiebedrijven. Alleen in die laatste categorie liepen de inkomsten door de coronacrisis licht terug, zegt Schevernels. “Maar die categorie is voor ons van beperkt belang.”

In het verleden plaatsten analisten weleens kanttekeningen bij de vernieuwingsdrang van Funda: die was niet groot. Schevernels ziet dat anders. “Wij zijn een oude dame, ja, we horen bij de eerste generatie internetbedrijven. Veel van de technologie die destijds nieuw was, is nu verouderd", zegt hij. “Nu gaan we uiteraard naar meer gepersonaliseerde inhoud. Maar die technologie van toen zit links en rechts nog in het hart van onze systemen en daarom is het niet eenvoudig die te vervangen. Maar dat gebeurt wel. Stilstaan kan niet.”

Lees ook:

Geen coronacrisis op de woningmarkt: de huizenprijzen stegen in geen twintig jaar zo hard.

Coronacrisis of niet, de prijzen van koopwoningen blijven stijgen. ‘Houd het hoofd koel’, luidt het advies aan kopers.