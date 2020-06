Organisatoren van beurzen zijn boos: ‘Wij zijn geen evenement, laat onze beurzen doorgaan’

Een blik op de agenda's van de Utrechtse Jaarbeurs, de Amsterdamse Rai of het Rotterdamse Ahoy vertelt al hoe het er voor staat bij de vakbeurzen. Of het nu de aankondiging is van een techbeurs of een horecabeurs; overal staat ‘geannuleerd’, ‘uitgesteld’ of ‘verplaatst’. “Wij hebben nota bene een vakbeurs over veiligheid op het werk in de planning staan”, zegt woordvoerder Kees de Jong namens Ahoy. “Maar zoals het er nu voor staat zal die ook wel niet doorgaan.”

'Het is om razend van te worden’

Vakbeurzen mogen namelijk in ieder geval tot september niet worden georganiseerd omdat ze door het kabinet worden gezien als evenementen. Een vakbeurs, zo stelt het kabinet tot nu toe, valt in dezelfde categorie als pakweg Ajax-Feyenoord of een festival als Lowlands. De branche is het daar niet mee eens en heeft een noodbrief gestuurd naar het kabinet. “Het is om razend van te worden”, zegt Rolf Heynen van Veilig naar de Vakbeurs, het gelegenheidsplatform voor de vakbeurzensector.

Standbouwers, beurslocaties, evenementenbureaus, cateringbedrijven, ondernemingen in audiovisuele middelen, artiesten- en sprekersbureaus, bedrijfjes die iets doen met onderwijs en training, specialisten in logistiek en transport. Kortom, iedereen die betrokken is bij vakbeurzen, protesteert tegen de status van de vakbeurs als evenement. De brandbrief naar het kabinet is door ruim vijfhonderd bedrijven ondertekend. Ze vinden dat de beursvloer van een vakbeurs eerder moet worden vergeleken met een grote winkel zoals een Praxis, Karwei of Ikea. “Eigenlijk zijn wij zelfs beter dan zulke winkels in staat om bezoekers op een veilige manier te ontvangen. Wij werken namelijk al heel lang met apps waarmee je kunt reserveren en aangeven hoe laat je komt.”

De vakevenementensector heeft begin mei een protocol ingediend met aanvullende maatregelen bovenop de RIVM-richtlijnen. Daarin stellen vakbeurzen dat zij experts zijn op het gebied van bezoekersstromen en als geen ander de veiligheid van bezoekers kunnen garanderen.

Ook bij Ahoy in Rotterdam-Zuid en bij de Utrechtse Jaarbeurs zijn ze ervan overtuigd dat ze een vakbeurs veilig kunnen organiseren. “Wij zijn eigenlijk heel vergelijkbaar met een zaak als Ikea en kunnen heel goed de nodige maatregelen nemen op de beursvloer. Ik denk dat de overheid bang is voor een tweede piek”, meent De Jong van Ahoy. “Wij kunnen prima vakbeurzen faciliteren”, zegt Maricken Hengenveld van de Jaarbeurs. “Maar dat kan alleen als we weten waar we aan toe zijn. Een vakbeurs organiseren kost maanden voorbereidingstijd. Het is moeilijk werken zonder perspectief.”

Goed geventileerde hallen en brede gangpaden

Volgens Rolf Heynen van Veilig naar de Vakbeurs is zijn sector niet te vergelijken met een evenement zoals een popconcert. “Mensen komen in hun nette pak naar onze beurzen toe. Die blijven er niet voor hun plezier hangen, die zijn gewoon aan het werk. Ze staan geen biertje te drinken, houden van nature afstand en komen vaak met de auto.” Heynen benadrukt bovendien dat vakbeurzen plaats vinden in ‘grote, goed geventileerde hallen met brede gangpaden’. “Wij vragen de ministers niet om een uitzondering te maken op bestaande regels, maar juist om deze door te trekken naar onze vakbeurzen.”

Volgens onderzoek van de branchevereniging vertegenwoordigt de vakbeurzensector 61.000 banen en een jaarlijkse omzet van 4,4 miljard euro. Volgens Heynen lopen al die banen gevaar als het kabinet niet snel alle vakbeurzen gelijk trekt met de grootschalige detailhandel. “Op 23 juni is er een persconferentie van het kabinet, waarschijnlijk de laatste voor het zomer-reces. Dan is het D-day voor de sector, zegt Heynen. “Wij moeten op deze dag duidelijkheid krijgen om dit jaar nog enigszins te redden en niet pas op 1 september, vanwege de lange voorbereidingstijd. Kijk naar Duitsland, daar zijn vakbeurzen weer geopend.”

