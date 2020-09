Oracle wil Tiktok overnemen. Dit moet je weten over het techbedrijf en zijn markante oprichter Larry Ellison

Zo bekend als Apple, Facebook of Microsoft zijn ze niet. Toch heeft ook het Amerikaanse techbedrijf Oracle een markant gezicht, namelijk oprichter Larry Ellison, die met zijn tientallen miljarden dollars tot de rijkste mensen ter wereld behoort. Volgens een ranglijst van tijdschrift Forbes is Oracle het tweede softwarebedrijf ter wereld, na Microsoft. Verder zit het hoofdkantoor waar je het kunt verwachten: aan de baai van San Francisco in de VS, in Redwood City. En ook Oracle verdient bakken met geld.

Wereldwijd had Oracle vorig boekjaar een omzet van 39 miljard dollar. Donderdag, na het sluiten van de beurs, komt het bedrijf met de resultaten van het voorbije kwartaal. In Nederland heeft Oracle vestigingen in Amsterdam en Utrecht, waar opgeteld zo'n 1300 mensen werken.

Wat ze doen? Oracle helpt bedrijven de speld in de hooiberg te vinden door alle sprietjes op een rij te leggen. Ze leveren namelijk hun eigen databasetechnologie, die tabellen vol gegevens combineert en verbanden legt. Technologie die noodzakelijk is voor big data-analyse. Ook verzorgen ze clouddiensten, ze slaan dus gegevens en software op in datacenters.

Oracle is niet alleen groot en invloedrijk, maar ook relatief onbekend bij consumenten. Dat kan veranderen nu het bedrijf zelf uit de schaduw stapt en in de VS meedingt naar de video-app TikTok, die de Chinese eigenaar ByteDance onder Amerikaanse druk moet verkopen.

Koppelen van overheidsbestanden voor nationale veiligheid

Larry Ellison heeft iets met grootschalige opslag van data. In de jaren zeventig ontwikkelde hij een database voor de geheime dienst CIA, schrijft technologiewebsite Gizmodo. Dat project heette Oracle, net als het bedrijf waarmee hij vanaf 1977 databases op commerciële basis ging leveren. Banken, vliegmaatschappijen, online-winkels: vandaag de dag leggen heel veel bedrijven klantgegevens vast met Oracle-technologie.

Ook werkt Oracle voor de overheid. Ellison is een uitgesproken voorstander van het koppelen van overheidsbestanden. Na de terroristische aanslagen op de VS op 11 september 2001, schreef hij in een opinie-artikel in The New York Times dat de VS alle gegevens van alle afzonderlijke diensten in één grote database moesten zetten. Inclusief biometrische gegevens van personen. De nationale veiligheid zou daarbij gebaat zijn, vond Ellison. En zijn bedrijf wilde de benodigde technologie wel leveren.

Net als Amazon, IBM en Microsoft meldde Oracle zich enkele jaren terug voor een groot IT-contract bij het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van defensie zocht een leverancier van beveiligde clouddiensten. Dit JEDI-project, Joint Enterprise Defense Infrastructure, is 10 miljard dollar waard. Microsoft heeft het contract binnengesleept, het ministerie bevestigde die uitkomst afgelopen vrijdag.

Oracle heeft meermalen protest aangetekend, omdat het aanbestedingsproces oneerlijk zou zijn verlopen. Maar vorige week gaf de rechter Oracle ongelijk. Ook Amazon protesteert nog tegen de uitkomst en noemde die vrijdag zelfs ‘politiek corrupt’, omdat president Donald Trump zich met de aanbesteding zou hebben bemoeid.

2 miljard profielen van internetgebruikers

Oracle wil nu dus TikTok hebben. Omdat TikTok volgens critici gegevens van gebruikers verzamelt, en Ellisons bedrijf groot is geworden met het opslaan van gegevens, is die stap ook weer niet zo vreemd.

Die TikTok-data van 2 miljard gebruikers kunnen straks op cloudcomputers van Oracle worden bewaard, suggereerde deskundige Abishur Prakash op de Amerikaanse nieuwssite CNBC. En als Oracle TikTok verwerft, kan het de concurrentie aangaan met Facebook, dat WhatsApp en Instagram bezit. Ook Microsoft aast op TikTok.

Oracle zit al diep in de handel in persoonsgegevens. Dochteronderneming BlueKai heeft 2 miljard profielen van internetgebruikers en verkoopt die (geanonimiseerd) aan bedrijven die gericht willen adverteren. Die activiteiten leiden nu tot een rechtszaak in Nederland. Stichting The Privacy Collective verwijt Oracle dat het gegevens van miljoenen Nederlandse internetgebruikers onrechtmatig verzamelt en verwerkt, en is daarom vorige maand een zaak begonnen in Amsterdam.

